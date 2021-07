„Die bayerischen Vertriebstage“ mit Jürgen Höller, Andreas Buhr, Jörg Löhr, Martin Limbeck, Frank Asmus

Vom 2. bis 8. August 2021 finden „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder statt. Der bayerische Vertriebsfreak präsentiert hier die Creme de la Creme an TOP-Speakern.

Nun ist es fix: Über 60 Speaker haben bereits zugesagt und treffen sich Anfang August 2021 online zu „Die bayerischen Vertriebstage“. Über 20.000 Teilnehmer werden erwartet. Sind auch Sie dabei?

Jürgen Höller

Motivations-Papst!

Jürgen Höller eröffnete mit 19 Jahren sein erstes Unternehmen und ging fast pleite. Anschließend studierte er die „Gesetze des Lebens“ und baute mehrere höchst erfolgreiche Firmen auf.

1991 wurde er zum „Unternehmer des Jahres“ gewählt. Er schulte über 2 Mio. Menschen in seinen Seminaren, darunter auch zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler. Seine über 50 Bücher, DVDs und Audioprodukte fanden mehr als 8 Mio. Leser und Hörer (darunter die Nummer 1 Bestseller „Sprenge Deine Grenzen“ und „Sag ja zum Erfolg“).

Andreas Buhr

Unternehmer, Redner und Autor!

Mit grenzenloser Begeisterung und absolutem Praxiswissen aus gut 35 Jahren als Unternehmer, Redner und Autor gibt Andreas Buhr den Impuls, die Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen und zum Gestalter der Zukunft zu werden. Er bringt 100% Leidenschaft für sein Ziel ein, Menschen in ihrem beruflichen Handeln weiter nach vorne zu bringen! Andreas Buhr findet die richtigen Worte, um Menschen vom Know-how zum Do-how zu bewegen! Verändertes Kundenverhalten, veränderte Märkte und zunehmende Geschwindigkeit auf allen Ebenen unseres Lebens erfordern mutiges Handeln und die Bereitschaft, sich und seine Umgebung zu verändern: Andreas Buhr führt zu mehr Erfolg im Business!

Jörg Löhr

Management- und Persönlichkeitstrainer

Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den angesehensten und kompetentesten Management- und Persönlichkeitstrainern im deutschsprachigen Raum. SAT 1 beurteilt: „Jörg Löhr ist Europas Persönlichkeitstrainer Nr. 1“.

Bis heute coachte er über eine Million begeisterte Menschen in seinen Vorträgen und Intensivseminaren.

Martin Limbeck

Trainer, Berater und Sparringspartner für Führungskräfte, Geschäftsführender Gesellschafter Limbeck® Group

Martin Limbeck, Inhaber der Limbeck® Group, ist Wirtschaftssenator (EWS), Mitglied des BVMW Bundeswirtschaftssenats, Präsident des Club 55 sowie einer der führenden Experten für Sales und Sales Leadership in Europa. Der vierfache Bestseller-Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinem Team Unternehmen dabei zu begleiten, ihre Mannschaft fit für Next Generation Sales zu machen. Sie unterstützen Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung ihrer digitalen Vertriebsstrategie sowie bei der Integration von digitalen Tools, KI und agilen Prozessen in bestehende Vertriebsstrukturen.

Frank Asmus

Der Regisseur für Ihre starke Performance!

Frank Asmus ist Regisseur & Top Executive Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer und Unternehmer – auch prominente Professional Speaker, Weltklasse-Forscher und Olympiasieger. Frank Asmus arbeitet für führende Brands wie Apple, zahlreiche DAX-Konzerne, viele Hidden Champions und erfolgreiche Startups. Er lehrt als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin und ist selbst „TOP 100 Speaker“.

