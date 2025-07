CanCambria Energy Corp. gibt Privatplatzierung von Einheiten zur Beschaffung von Finanzmitteln in Höhe von bis zu 2.500.000 $ bekannt

Vancouver, BC – 8. Juni 2025 – CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Absicht hat, bis zu 4.807.693 Wertpapiereinheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,52 $ pro Einheit auszugeben, um über eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) einen Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 CAD zu generieren.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem Warrant für den Kauf einer Aktie (jeweils ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie. Eine Ausübung ist innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach dem Abschluss der Platzierung möglich. Die Einheiten, Aktien, Warrants sowie jene Aktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Das Unternehmen kann registrierten Personen ein Vermittlungshonorar (Finder’s Fee) bezahlen, das sich aus 6 % des Bruttoerlöses der Platzierung in bar und einer Anzahl nicht übertragbarer Finder’s Warrants, die 6 % der Anzahl der Einheiten entspricht (die Finder’s Warrants), zusammensetzt. Jeder Finders Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (die Finder’s-Warrant-Aktien) zum Preis von 0,75 $ pro Finder’s-Warrant-Aktie. Abgesehen davon, dass die Finder’s Warrants nicht übertragbar sind, gelten für jeden Finder’s Warrant ansonsten die gleichen Bedingungen wie für die Warrants. Die Einheiten, Aktien, Warrants, Warrant-Aktien, Finders Warrants und Finders-Warrant-Aktien werden hier zusammen als Wertpapiere bezeichnet.

Die Ausgabe der Einheiten erfolgt gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von der Prospektpflicht im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und Instrumente, einschließlich der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions.

Es ist zu erwarten, dass sich bestimmte Insider des Unternehmens (gemäß Definition in den Statuten der TSX Venture Exchange, die Börse) an der Platzierung beteiligen. Die Teilnahme solcher Insider an der Platzierung gilt im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktion mit einer verbundenen Partei. Das Unternehmen hat die Absicht, die Ausnahmegenehmigungen von den Erfordernissen der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, wie in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(a) der Vorschrift MI 61-101 festgelegt, in Anspruch zu nehmen, nachdem die Teilnahme der Insider an der Platzierung 25 % des fairen Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird.

Die Platzierung kann in einer oder mehreren Tranchen durchgeführt werden, je nachdem, wie viele Zeichnungsaufträge einlangen. Die Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 15. Juli 2025 abgeschlossen, wobei für den Abschluss bestimmte Bedingungen zu erfüllen sind, wie z. B. das Einholen aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen bzw. anderweitigen Genehmigungen, wie etwa der Genehmigung der Börsenaufsicht.

Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (laut Definition der Vorschrift S des Gesetzes von 1933) oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen in diesen Gesetzen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in anderen als den hier genannten Rechtssystemen, einschließlich der Vereinigten Staaten, kein Angebot zum Verkauf bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren an bzw. auf Rechnung von bzw. zugunsten von US-Personen (laut Definition der Vorschrift S des Gesetzes von 1933) dar.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Entrichtung der Konzessionsgebühr laut Vertragsabschluss für das Kohlenwasserstoff-Konzessionsgebiet Kiskunhalas beim ungarischen Energieministerium sowie für allgemeine Betriebs- und Verwaltungsausgaben zu verwenden.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

