care IT am 23./24. März beim Ambient Medicine® Forum in Kempten

Die care IT GmbH aus Kempten (Allgäu) präsentiert ihre Lösungsmodelle auf der CARE REGIO, die vom 23. bis 24. März 2023 im Margaretha- und Josephinen-Stift in Kempten stattfindet.

Die care IT GmbH aus Kempten (Allgäu) freut sich darauf, ihre Lösungsmodelle beim „7. Ambient Medicine® Forum – Pflege im Aufbruch“ persönlich vorstellen zu dürfen. Die Tagung der CARE REGIO, die vom 23. bis 24. März 2023 im Margaretha- und Josephinen-Stift in Kempten stattfindet, ist eine großartige Gelegenheit für Peter Uher, Geschäftsführer der care IT, seine langjährige Expertise in den Bereichen IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit zu präsentieren.

Am Messestand der care IT erfahren Besucher im Gespräch mit Peter Uher, wie moderne IT-Technologien die Pflege und Versorgung von Patienten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen effektiv unterstützen. Ein besonderes Fokusthema in diesem Jahr ist dabei das Blackout-Sicherheitsaudit. Ein Blackout, also ein flächendeckender Stromausfall, kann drastische Auswirkungen auf die IT-Infrastrukturen haben und somit auch den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen ernsthaft beeinträchtigen. Daher ist es der care IT ein wichtiges Anliegen, kritische IT-Infrastrukturen auf einen möglichen Blackout richtig vorzubereiten.

Die care IT bietet neben den Blackout-Sicherheitsaudits auch eine umfassende Analyse und Bewertung der IT-Infrastruktur an. Hierbei werden mögliche Schwachstellen identifiziert und Lösungen erarbeitet, die zur Behebung der Sicherheitsrisiken beitragen. Hierzu gehören beispielsweise die Implementierung eines Datenschutzkonzepts sowie die Einrichtung von Notfallplänen.

Falls im Unternehmen bereits ein IT-Mitarbeiter beschäftigt ist, unterstützt die care IT ihn gerne bei der Optimierung alter Strukturen oder beim Aufdecken vorhandener Sicherheitslücken. Auf eine enge und transparente Zusammenarbeit mit Kunden legt die care IT größten Wert.

Peter Uher freut sich darauf, im Rahmen des Forums mit anderen Experten und Vertretern des Gesundheitssektors ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die care IT am 23. und 24. März im Margaretha- und Josephinen-Stift in Kempten zu besuchen und mehr über ihre Lösungen im Bereich IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit persönlich zu erfahren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung der CARE REGIO ist für Besucher kostenfrei.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf: https://care-regio.de/amf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

care IT GmbH

Herr Peter Uher

Edisonstraße 1

87437 Kempten

Deutschland

fon ..: +49 831 56400 601

web ..: https://www.care-it.com

email : presse@care-it.com

Die 2022 gegründete care IT GmbH aus Kempten (Allgäu) begleitet Digitalisierungs- und Transformationsprozesse in süddeutschen Pflegeeinrichtungen und Privatkliniken mit einem einzigartigem Full-Service-Angebot aus Beratung, Informationstechnologie und Mitarbeiterbetreuung. Das gemeinsam mit innovativen Technologiepartnern und führenden Forschungseinrichtungen entwickelte Verfahren dient der Optimierung von Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen sowie der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in Pflegeeinrichtungen.

Die care IT GmbH ist Teil der 1990 gegründeten PCK Gruppe, die mit derzeit über 50 Fachkräften und eigenem Rechenzentrum am Bodensee die IT mittelständischer Unternehmen, Behörden, Kommunen und Institutionen in Bayern und Baden-Württemberg betreut.



Pressekontakt:

care IT GmbH

Herr Peter Uher

Edisonstraße 1

87437 Kempten

fon ..: +49 831 56400 601

web ..: https://www.care-it.com

email : presse@care-it.com

