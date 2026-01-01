carmasec: Gründer Carsten Marmulla übergibt operative Führung an Jan Sudmeyer und Timm Börgers

carmasec stellt seine Führungsstruktur neu auf: Gründer Carsten Marmulla zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück und bleibt als Gesellschafter an Bord.

_Strategischer Generationenwechsel bei der Essener Cybersecurity-Beratung: Gründer konzentriert sich auf Gesellschafterrolle – Langjährige Geschäftsführer übernehmen operative Führung_

Essen, 11.02.2026 – Das auf Cybersicherheit und Cyberresilienz spezialisierte Beratungsunternehmen carmasec ordnet seine Führungsstruktur neu und stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Gründer Carsten Marmulla wechselt mit Wirkung zum 01.01.2026 aus der operativen Geschäftsführung in die Rolle eines strategisch eingebundenen Gesellschafters und Markenbotschafters. Die operative Gesamtverantwortung liegt künftig gebündelt bei den langjährigen Geschäftsführern Jan Sudmeyer und Timm Börgers, die carmasec bereits seit der frühen Wachstumsphase gemeinsam mit Carsten Marmulla führen.

Der Schritt markiert den Abschluss einer mehrjährigen Entwicklung: Carsten Marmulla hat seit der Unternehmensgründung 2018 bewusst eine resiliente, agile Organisation aufgebaut, die unabhängig von Einzelpersonen funktioniert. Heute steuert carmasec mit rund 40 Mitarbeitenden Kunden vom gehobenen Mittelstand bis zu internationalen Konzernen sicher durch komplexe Compliance- und Security-Projekte.

Von der Gründer-Zentrierung zur skalierbaren Organisation

Dieser Schritt ist weit mehr als eine personelle Veränderung: Er ist eine strukturelle Antwort auf die Anforderungen des Marktes. Große Kunden und komplexe Compliance-Projekte erfordern heute eine Organisation, die skalierbar und institutionell verankert ist.

„In einer agilen Organisation ist es das höchste Ziel, sich als Gründer irgendwann überflüssig zu machen. Wir haben heute einen Reifegrad erreicht, an dem das Team und die Prozesse selbstständig funktionieren. Für mich ist das der ideale Moment, aus dem operativen ,Maschinenraum‘ in die strategische Rolle des Gesellschafters zu wechseln und das Feld für die nächste Skalierungsstufe freizumachen.“ – Carsten Marmulla, Gründer und Gesellschafter von carmasec.

Kontinuität durch erfahrenes Führungsduo

Mit Jan Sudmeyer und Timm Börgers stehen zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten an der Spitze, die bereits in den vergangenen Jahren maßgeblich für die operative Exzellenz und den Ausbau der Kundenbeziehungen verantwortlich waren. Durch die klare Trennung von strategischer Repräsentation (Marmulla) und operativer Exekution (Partner-Duo) schärft carmasec sein Profil gegenüber dem Wettbewerb.

„Cybersecurity ist absolut geschäftskritisch. Entsprechend hoch sind die Erwartungen unserer Kunden an Geschwindigkeit, Qualität und Verlässlichkeit“, kommentiert Timm Börgers. „Mit der neuen Aufstellung verkürzen wir Entscheidungswege, arbeiten fokussierter und stellen sicher, dass wir auch anspruchsvolle Projekte zuverlässig umsetzen.

Jan Sudmeyer ergänzt: „Carsten hat das Fundament gelegt. Wir bauen nun die nächsten Stockwerke darauf. Dass er uns als Sparringspartner und Botschafter erhalten bleibt, während wir das Tagesgeschäft steuern, ist die ideale Konstellation, um unsere Marktposition konsequent auszubauen.“

Agilität als Wettbewerbsvorteil

Die Neuaufstellung unterstreicht den Anspruch von carmasec, Agilität nicht nur zu beraten, sondern sie auch organisatorisch zu leben. Der Übergang des Gründers aus der operativen Geschäftsführung in eine eigenständige Gesellschafter- und Markenbotschafterrolle sowie die klare Bündelung der operativen Verantwortung in einer Doppelspitze gelten in der Beratungsbranche als Indikator für nachhaltige Stabilität. Kunden und Partner können weiterhin auf die gewohnte Expertise vertrauen und profitieren zusätzlich von gestrafften Entscheidungswegen und einer zukunftssicheren Aufstellung.

Die carmasec GmbH & Co. KG ist eine auf Cybersicherheit und Cyberresilienz spezialisierte Beratungsunternehmen mit Sitz in Essen. Das Leistungsspektrum verbindet zwei essenzielle Welten: strategische Compliance und dem Schutz vor Cyberangriffen.

Mit einem klaren Fokus auf agile Sicherheitsprozesse unterstützt carmasec Kunden branchenneutral und herstellerunabhängig. Das interdisziplinäre Team integriert langjährige Beratungserfahrung mit modernen Arbeitsweisen, um komplexe Anforderungen – von ISMS und Risikomanagement bis hin zu Cloud Security und Offensive Security – effizient umzusetzen. Zu den Kunden zählen der gehobene Mittelstand sowie internationale Konzerne, insbesondere aus Finanz- und Versicherungswesen, Fertigungsindustrie, Automotive sowie Kritischen Infrastrukturen.

Mit der etablierten Veranstaltungsreihe „friends of carmasec“ schafft das Unternehmen eine zentrale Plattform für den Branchen-Dialog und vernetzt regelmäßig Entscheidungsträger:innen und Expert:innen aus der Security-Community.

carmasec befähigt Organisationen, Risiken ganzheitlich zu managen und digitale Infrastrukturen proaktiv zu schützen.

