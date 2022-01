CashCockpit startet durch mit Arbeitnehmer Finanzplan

Privates Geldmanagement bildet den Schwerpunkt der Leistungen

Bis jetzt hat sich Team CashCockpit darauf konzentriert, private Finanzgrundlagen für Auszubildende herauszugeben – und das sehr erfolgreich. Zum Anfang des neuen Jahres bietet das Unternehmen nun erstmals alle Prozesse für Vollzeit Arbeitnehmer an. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil die Nachfrage nach unserem Wissen und unserer Erfahrung extrem hoch war und wir dementsprechend reagieren wollten“, so Geschäftsführer Nils Warnecke.

In den Jahren 2020 und 2021 lag der Schwerpunkt von CashCockpit darauf, einfache Finanzplaner und Einsteigerkurse zu entwickeln und in den größten Internet-Märkten zu platzieren. Aufgrund der dadurch bedingten, immer größer werdenden Sichtbarkeit nahmen die Anfragen nach spezifischen Produkten im Laufe der Zeit stetig zu.

Ende 2021 entschied sich Nils Warnecke daher dazu, den Fokus des Unternehmens nicht mehr ausschließlich auf die smarten Auszubildenden zu legen, sondern die langjährige Erfahrung im Bereich privater Geld- und Finanzplanung auch für Vollzeit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzustellen.

Der inhaltliche Fokus von CashCockpit liegt dabei auf der einfachen Formel für „Mehr Geld als Monat“, hauptsächlich Einnahmen-, Ausgaben- und Schulden Optimierung – und das unabhängig von Einkommenshöhe, aktuellem Vorwissen oder Verschuldungsgrad. Viele namhafte Kunden nehmen die Leistungen des Unternehmens bereits in Anspruch.

„Wer in der heutigen Zeit als Arbeitnehmer reicher werden möchte, der muss sich am Monatsanfang um sein Geld kümmern, bevor es weg ist“, ist Nils Warnecke überzeugt. Für ihn liegt hier der Schlüssel zu wachsendem Wohlstand. Und er selbst weiß genau, wovon er spricht, denn er hat in den vergangenen Jahren zusammen mit seinen Geschäftspartnern viele erfolgreiche Einkommensströme aufgebaut.

Weitere Informationen über CashCockpit erhalten Sie auch unter:

https://cashcockpit.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CashCockpit

Herr Nils Warnecke

Brunnenstr. 15

28203 Bremen

Deutschland

fon ..: +491741762274

web ..: https://cashcockpit.de

email : team@cashcockpit.de

Pressekontakt:

CashCockpit

Herr Nils Warnecke

Brunnenstr. 15

28203 Bremen

fon ..: +491741762274

web ..: https://cashcockpit.de

email : team@cashcockpit.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Biofrontera gibt vorläufige Umsatzzahlen für das Gesamtjahr 2021 bekannt