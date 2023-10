Castolin Eutectic erweitert Webshop auf Österreich

Castolin Eutectic Webshop folgt auf den erfolgreichen Start in Deutschland im letzten Jahr, da das Unternehmen seine digitale Präsenz weiter ausbauen will.

Castolin Eutectic, ein führendes Unternehmen im Bereich Schweißen, Löten und Beschichtungsprodukte, freut sich, die Erweiterung seiner Online-Präsenz mit dem Start eines eigenen Webshops in Österreich ( https://www.castolin-webshop.at ) bekannt zu geben. Dies folgt auf den erfolgreichen Start in Deutschland im letzten Jahr, da das Unternehmen seine digitale Präsenz weiter ausbauen will.

Die neue österreichische E-Commerce-Website ist ein Beweis für das Engagement der Marke für qualitativ hochwertige Produkte, Vielfalt, 24/7-Kundenservice und Nachhaltigkeit. Hier sind einige Highlights, auf die sich die Kunden in Österreich freuen können:

– Umfassende Produktauswahl: Castolin Eutectic bietet eine große Auswahl an erstklassigen Schweiß-, Löt- und Beschichtungsmaterialien und -ausrüstungen für beiden Industrieunternehmen und Metallverarbeiter

– Flexible Zahlungsmöglichkeiten: Der Webshop ermöglicht nicht nur die Zahlung per Kreditkarte, sondern auch den Komfort der Zahlung per Rechnung, Giropay und Sofortüberweisung.

– Nachhaltiges Einkaufen: Castolin Eutectic ist stolz auf seinen umweltfreundlichen Ansatz. Mit der Entscheidung für den Online-Einkauf trägt die Marke aktiv zu einer deutlichen Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei, da keine Reisen anfallen. Der Kunde muss nicht in ein Geschäft gehen oder auf einen persönlichen Besuch des regionalen Technikers warten.

– Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit: Ob Frühaufsteher oder Nachteule, der Castolin Eutectic E-commerce ist 24/7 verfügbar.

„Nachdem wir die Resonanz in Deutschland von https://www.castolin-webshop.de gesehen haben, war es für uns nur natürlich, unser Online-Angebot auf Österreich auszuweiten. Dieser Webshop ist mehr als eine E-Commerce-Plattform, er ist eine Verpflichtung, die besten Schweiß-, Löt- und Beschichtungsprodukte nahtlos anzubieten, mit einem zusätzlichen Fokus auf Nachhaltigkeit“, erklärt Simona Serban, Senior Manager Global Digital Marketing.

Über Castolin Eutectic:

Castolin Eutectic ist seit 1906 ein Vorreiter in den Bereichen Löten, Schweißen und Beschichtungstechnologien und bekannt für seine hochwertigen Produkte und sein unvergleichliches Know-how. Das in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen war maßgeblich an der Festlegung von Industriestandards beteiligt, meldete zahlreiche Patente an und bedient einen vielfältigen Kundenkreis in der Stahl-, Recycling-, Zement-, Papier- und Betonindustrie.

