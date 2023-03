„Celebrate Wine“ bei den „Weintagen 2023.8“ vom 16. bis 19. März 2023

Weltklasse Weine aus Italien und Frankreich zu Gast im 5 Sterne SPA Hotel Jagdhof: bei den „Weintagen 2023.8“ vom 16. bis 19. März 2023

Verkosten und Genießen der besten Weine der Welt: drei Tage lang schafft das SPA Hotel Jagdhof große Momente für die Sinne, bei denen insbesondere die Liebhaber von hervorragenden italienischen und französischen Weinen voll auf ihre Kosten kommen.

Bei den Weintagen im März hat sich das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital dieses Mal ganz den Schätzen aus der Toskana, dem Burgund und Bordeaux verschrieben. Auf dem Programm stehen dabei Weine aus dem Hause Montevertine der Familie Manetti und eine kulinarische Reise durch Frankreich mit Fine-Wine-Expertin Katharina Wolf von KATE & KON.

Der Auftakt ist die Verkostung der Weltklasse-Rotweine der Familie Manetti in Radda im Chianti-Gebiet. Ihr 18 Hektar großes, biologisch bewirtschaftetes Weingebiet steht für Weine voll Klarheit, Vielschichtigkeit und Komplexität. In zweiter Generation wachsen, entstehen und entfalten sich nur drei Weine von legendärem Ruf: der Montevertine, der Pian del Ciampolo und der Pergole Torte, das erste Beispiel von Sangiovese in Reinkultur.

Die Spitzenweine der Domaines Antoine Jobard, Pierre-Yves Colin-Morey, Leflaive, Monopole Marquis d’Angerville, Dujac, Domaine du Comte Liger-Belair und Emmanuel Rouget bilden die Reise durch sieben Châteaus im Burgund. Begleitet von Informationen und Geschichten der Grande Dame der Weinwelt, Katharina Wolf von KATE & KON, erwartet die Gäste ein Erlebnis voll Harmonie und Feingefühl.

Die nächsten Hauptdarsteller unter dem Namen „The Big Five“ sind die DIE FÜNF Premier Grand Cru Classé Châteaux der linken Uferseite der Garonne. Begleitet von einem Überraschungs-Weißweinflight werden Weine der Jahrgänge 2003, 1993 und 1983 des Château Mouton Rothschild, des Château Lafite Rothschild, des Château Latour, des Château Margaux und des Château Haut Brion gereicht und verkostet. Von vollmundig und intensiv bis anmutig weich und seidig ein Abend voll raffinierter und harmonischer Geschmacksexplosionen steht auf dem Programm.

Der Weinkeller des SPA-HOTEL Jagdhof: Ein vinophiler Schatz

Der exorbitante Weinkeller wurde von dem britischen Weinmagazin „The World of Fine Wine“ als einer von nur drei Häusern in Österreich mit dem Maximum von drei Sternen ausgezeichnet und von „Falstaff“ 2020 mit 20 von 20 Punkten geehrt. Damit zählt der Weinkeller zu den Besten in Österreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPA-Hotel Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

Scheibe 44

6167 Neustift im Stubaital

Österreich

fon ..: +4352262666527

web ..: https://www.hotel-jagdhof.at/

email : sales@hotel-jagdhof.at

5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Gästezimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. In dem Hotel, das zu den besten Wellness-Hotels Österreichs zählt, wurden im Sommer 2022 die Jagdhof Suite, die brandneue Familiensuite Kessel, sowie rund 30 Doppel- und Einzelzimmer in verschiedenen Kategorien neugestaltet. Zu den Besonderheiten des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

Pressekontakt:

ziererCommunications GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wild Forest: Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang Zerstören KIs die Geschäftsmodelle von Online-Marketern und Kreativen?