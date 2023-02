1. KI-Kunst-Party & Vernissage am 3. März 2023 18 Uhr

Kann Künstliche Intelligenz Kunst? Und wenn ja: Was für Kunst kann sie? Auf der 1. KI-Kunst-Party & Vernissage am 3. März 2023 in der Villa Erlenbad/Sasbach wird das Geheimnis gelüftet.

In einer einzigartigen Vernissage werden ausschließlich Bilder gezeigt, die von der generativen KI-Plattform midjourney kreiert worden sind. Bilder von ganz außergwöhnlicher Ästhetik, inspirierend, geheimnisvoll, out of the box. Mit nur wenigen Stichworten gefüttert, liefert sie innerhalb von Sekunden Bildvariationen zu Themen wie „Der Urknall“, „The birth of earth“, „Wenn die Natur spricht“, „Young woman as butterfly“. Die Motive, unverändert auf Leinwand gezogen, sind Unikate, die es nur ein einziges mal gibt. Mit jedem Tag trainiert und lernt die KI dazu und wird bei gleichem Input immer andere Motive schaffen.

Über die Frage, ob das nun „wirkliche“ Kunst ist oder was sie eventuell unterscheidet von Werken, die ein Mensch geschaffen hat, wird es an diesem Abend sicher heiße Diskussionen geben. Der Initiator Dr. Klaus-Ulrich Moeller, Vortragskünstler und Gründer der KI-Galerie „AI**ART FIRST GALLERY“ ist auf jeden Fall überzeugt von dieser Kunst: „Ein neuer Akteur hat die Bühne betreten und tritt in Wettbewerb zu anderen. Schon heute ist für einen Laien nicht zu unterscheiden, ob ein Mensch oder eine KI ein bestimmtes Bild erzeugt hat. Der menschliche Künstler kann uns immerhin erklären, welche Gedanken er bei bestimmten Motiven gehabt hat, was die Bilder uns sagen sollen. Diese Fähigkeit hat die KI (noch) nicht. Sie ist eine black box, die sich herkömmlichem Denken entzieht. Vielleicht ist gerade das ein ganz gewaltiger Vorteil – dass ein intelligenter Algorithmus nicht in Denkmustern festhängt, die unsere eigene Wahrnehmung der Welt immer wieder einengt und behindert“.

Anmeldung zur Vernissage über Eventbrite:

https://www.eventbrite.de/e/midjourney-ki-party-vernissage-tickets-521202399407

