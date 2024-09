Champagne Taittinger & Nova Maldives zelebrieren ein mit raren Champagne Taittinger Editionen maledivisches Go

Exquisites Dinner im Nova Maldives mit raren Champagner Taittinger Editionen.

„Der Stil eines Hauses liegt in der Seele seiner Produkte und schöpft seine Kraft sowohl aus seinen Wurzeln als auch aus der Kreativität“ dieses Credo des historischen Maison Taittinger hat sich auch der junge Resort Stern Nova Maldives auf die Fahne geschrieben. Daher harmoniert das Engagement des berühmten Champagnerhauses für Exzellenz und Nachhaltigkeit perfekt mit den Werten vom Nova Maldives und das Champagne Taittinger Degustationsmenü im Nova verspricht ein Gourmethighlight für den Gaumen und die Seele zu werden:

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Maison Taittinger, einem der letzten großen unabhängigen, familiengeführten Champagnerhäuser, offeriert das naturverbundene Inselresort am 15. November 2024 direkt am weißen Strand mit den Füßen im Sand ein Fünf-Gänge-Champagner-Dinner kreiert von Küchenchef Sanjeet Gopal. Jeder speziell designte Gang ist mit lokalen Produkte verfeinert und unterstreicht so die Vielseitigkeit des Champagne Taittinger während der maledivische Sonnenuntergang eine unvergessliche Kulisse bietet. Auf den Teller kommen: ein Gruyère- und Parmesan-Soufflé, ausgewählte Charcuterie und nachhaltig gefangener lokaler Fisch. Jeder Gang wird perfekt von handverlesenen Champagne Taittinger wie zum Beispiel dem Taittinger Brut Millésimé 2015 und dem Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012 begleitet.

„Es ist uns eine besondere Ehre, dieses einzigartige Event mit dem renommierten Champagnerhaus in unserem nachhaltigen Inselresort auszurichten und wir freuen uns darauf, Novas kulinarische Exzellenz mit der Champagner-Expertise von Champagne Taittinger zu vereinen, um unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.“ sagt Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova Maldives.

Preisbeispiel für alle Champagnerfans, die dabei sein möchten:

Ein Aufenthalt vom 13. November bis 18. November für zwei Erwachsene ist ab 711EUR pro Person und Nacht buchbar

Buchungen direkt über die Website nova-maldives.com

