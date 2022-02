Chancen für den Goldpreis

Die Gefahr für Krisen und Konflikte bleibt hoch. Dies sollte 2022 den Goldpreis unterstützen.

Hohe Inflationsraten und Probleme in der Weltwirtschaft sind positiv für die Preisentwicklung des Edelmetalls. Die aktuelle geopolitische Krise zwischen Russland und der Ukraine sorgt für Sorgen. Die Preisprognosen großer Banken und Investmenthäuser weichen teils stark voneinander ab. Für die erste Zeit in 2022 sehen jedoch viele gute Chancen für hohe Goldpreise, da die Zeit um die Jahreswende immer eine gute Zeit für Gold ist. Ursächlich wirkt die Festival- und Hochzeitssaison Indiens und Chinas. Doch wie es im weiteren Jahresverlauf weitergeht, wird unterschiedlich gesehen. Prognosen bewegen sich zwischen 1.500 und 2.200 US-Dollar je Unze Feingold.

Die Zins- und Geldpolitik der Zentralbanken dauert nun schon seit Jahren. Selbst bei Zinserhöhungen werden die Realzinsen negativ bleiben. Auch ist man sich inzwischen einig, dass das Inflationsgespenst noch länger erhalten bleibt und kein vorübergehendes Phänomen ist. Schließlich wurden gegen die akute Pandemie Unmengen von Geld in die Wirtschaft gepumpt. Wobei die lockere Geldpolitik bereits 2008 begonnen hatte, um der Finanzkrise zu begegnen. Und in dieser Zeit ist Gold gefragt, konnte der Goldpreis sogar kurzzeitig die 1.900-Marke überwinden. Sollte diese magische Marke nachhaltig überschritten werden, wäre vielleicht sogar ein neues Allzeithoch möglich. Gold als sicheren Hafen steuern auch wieder vermehrt die Chinesen an, denn gemäß der Schweizer Zollbehörde fanden im Januar rund 70 Tonnen Gold den Weg nach China.

So hohe Goldexporte konnten schon seit fünf Jahren nicht mehr ausgemacht werden. Zeit also, sich auch mit den Bergbauunternehmen zu beschäftigen, die das Gold im Boden besitzen.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=b0sGb5__j-I – besitzt Goldbetriebe in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA. Für 2022 wird mit einer konsolidierten Produktion von bis zu knapp 500.000 Unzen Gold gerechnet.

Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=GH4F1q7hGgc – ist in Mexiko aktiv, einmal beim Tarachi-Projekt im Sierra Madre Goldgürtel und in Durango (Magistral Mill and Tailings-Projekt).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lesen Sie auf Wo Was auch:

Jahresendrally beim Goldpreis

Auch wenn das Jahresende noch etwas entfernt ist, ist es immer sinnvoll, sich Gedanken über die eigenen Investments zu machen....



Gute Chancen für Gold- und Silberpreise

Das Bankensystem wird immer unsicherer, das Gelddrucken wird sich negativ auswirken - Gold und Silber dagegen behalten ihren Wert....



Alte Goldgräbergebiete bieten heute noch Chancen

Ob im legendären Yukon-Gebiet oder in anderen Regionen Kanadas, die bereits früher Gold hervorbrachten, Gold gibt es oft noch reichlich dort....



Goldene Chancen in Afrika

Neben Diamanten, Erdöl, Kupfer oder Coltan gilt Gold als wichtiger Bestandteil der Rohstoffförderung in Afrika....



Uranpreis wieder mit Chancen

2007 erreichte der Uranpreis sein Allzeithoch. Dann kam der Absturz. Doch eine Stabilisierung ist zu sehen. Wer noch rechtzeitig in den Sektor via Uran-Aktien einsteigt, besitzt die besten Chancen....



Chancen im Weltall

Weltraumtourismus ist die eine Sache, die verfolgt wird, der Abbau von Rohstoffen im All die andere Sache....





Aus recyceltem Ozeanplastik: Schneider Electric präsentiert Schalter- und Steckdosenserie