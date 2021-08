Chef, Sie sind gefeuert! – Kurioses und Nachdenkliches aus dem Berufsalltag eines Personalmanagers

Klaus D. Mittorp erlaubt den Lesern in „Chef, Sie sind gefeuert!“ einen Blick hinter die Kulissen des Personalwesens.

Im Personalwesen erlebt und begleitet einen menschliches Glück

ebenso wie manche persönliche Tragödie, wie der Autor in seinem Berufsleben selbst erfahren hat. So mancher Mensch wünscht sich, dass man dem eigenen Chef kündigen könnte, doch in der Realität ist es etwas komplizierter, wie der Autor selbst erlebt hat. Diese und viele andere Erfahrungen und Gedanken aus seinem Berufsalltag als Personalmanager hat er in diesem Buch zusammengetragen. Er teilt Geschichten über skurrile Erlebnisse in Merger-Situationen, Promi-Kinder als Praktikanten, Chefs, die

den Mund etwas zu voll genommen haben, CEOs, die mit Gegenständen geworfen haben und die einmalige Situation, in der er tatsächlich seinen eigenen Chef hinauskomplimentieren durfte. Das Buch ist somit eine unterhaltsame – Perspektive darauf, was das Leben in HR bereithalten kann.

Das Buch „Chef, Sie sind gefeuert!“ von Klaus D. Mittorp ist eine unterhaltsame Sammlung aus heiteren und kuriosen Erlebnissen, die ebenso zum Schmunzeln wie auch zum Nachdenken anregen. Der Autor war viele Jahre Führungskraft im Personalwesen eines DAX-30-Konzerns. Er arbeitete ein knappes Jahrzehnt als Senior Vice President in einer großen internationalen Unternehmensberatung und war Global Vice President HR eines familiengeführten mittelständischen ,Hidden Champion‘. Er spricht vier Sprachen fließend und hat in sechs Ländern gelebt und gearbeitet. Aktuell lebt und arbeitet er in Frankfurt am Main. Sein Buch „HR in der Falle“ ist auch bereits via tredition erschienen.

„Chef, Sie sind gefeuert!“ von Klaus D. Mittorp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35852-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

