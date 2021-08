Wozu Kultur? – Gesellschafts- und kulturkritische Arbeit

Abraham Ehrlich beantwortet in „Wozu Kultur?“ die Frage, welche Rolle und Bedeutung Kultur heutzutage im Leben von Menschen spielt.

Die modernen Menschen sind mit einem reichen Angebot an Bildungsmöglichkeiten und an kultureller Vielfalt verwöhnt. Doch wissen sie dies eigentlich zu schätzen? Kultur und Bildung sind in den Augen des Autors nicht bloß als Instrumente der äußerlichen Gestaltung des Lebens zu verstehen. Gerade in Krisenzeiten müssten sie ihre eigentümliche Bedeutung und ihre eigentümliche Wirkung auf die Einzelpersonen und auf ihre Gesellschaft offenbaren. Warum ist die innere Stärke, die in Kultur und Bildung innewohnt, nicht zur klaren Geltung gekommen? Der Autor dieses neuen Buchs stellt zudem auch die Frage, ob Bildung und Kultur den Menschen nicht sich selbst näher bringen sollte, und den Schwerpunkt des persönlichen Daseins in die eigene Mitte zu verlegen- und ihn so wirklich als souveräne und mündige Person zu gestalten, statt ihn irgendwo im fremden Draußen zu verankern?

In der den Buch „Wozu Kultur?“ möchte Abraham Ehrlich die lebenswichtige Bedeutung der Kultur und deren ebenfalls lebenswichtige Wirkung in zweierlei Weise hervorheben. er zeigt einerseits, am Beispiel der Kunst, was mit der Lebenswichtigkeit der Kultur als das Sich-selbst-Bedenken des Menschen, als An-sich-Erinnern des Menschen philosophisch gemeint ist. Und andererseits macht er auch auf die gefährliche Menschen-Vergessenheit und die Folgen bezüglich allem, was gut und wahr ist, bis hin zur menschen-negierenden Anschauung aufmerksam.

„Wozu Kultur?" von Abraham Ehrlich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31738-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

