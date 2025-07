Chemikalienresistente Etiketten für Laborgefäße – dauerhaft und zuverlässig

Robuste Laboretiketten von MAKRO IDENT für Probengefäße und Inventar halten selbst Chemikalien, Alkohol und Reinigern stand – ideal für eine dauerhafte Kennzeichnung in anspruchsvollen Laborumgebungen

In modernen Laboren sind chemikalienresistente Etiketten entscheidend, um Proben, Reagenzien und Geräte zuverlässig zu kennzeichnen und die Nachvollziehbarkeit sowie Sicherheit zu gewährleisten. Besonders anspruchsvoll wird es, wenn die Kennzeichnungen regelmäßig mit Alkohol, Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln in Kontakt kommen. Für solche Anwendungen bietet MAKRO IDENT ein umfangreiches Sortiment an Etiketten, die speziell für den Einsatz im Labor entwickelt wurden.

Die Laboretiketten sind so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Kontakt mit 70 %igem Isopropanol, Ethanol oder anderen Desinfektionsmitteln sicher haften und lesbar bleiben. Selbst bei intensiver Einwirkung von Lösungsmitteln wie Xylol oder Aceton behalten sie ihre Beständigkeit. Damit sind sie ideal geeignet für Kryo- und PCR-Röhrchen, Ampullen, Eppis, Objektträger, Mikrotiterplatten sowie für die Kennzeichnung von Inventar, Schränken und Laborgeräten.

Das Sortiment deckt die unterschiedlichsten Anforderungen ab: Etiketten, die extremen Temperaturen von -196 °C in Kryolagerung bis +120 °C im Autoklaven standhalten, selbstlaminierende Varianten mit Schutzlaminat für besonders aggressive chemische Umgebungen, metallisierte Etiketten für langlebige Gerätekennzeichnungen und fälschungssichere Siegeletiketten für sensible Proben.

Alle Etiketten bestehen aus hochwertigen Brady-Materialien, sind wisch- und kratzfest sowie UV- und feuchtigkeitsbeständig. Sie sorgen dafür, dass wichtige Informationen wie Barcodes, Seriennummern und QR-Codes auch nach längerer Lagerung oder häufigem Kontakt mit Chemikalien fehlerfrei lesbar bleiben.

Die Etiketten lassen sich in kompatiblen Brady Druckern und anderen handellsüblichen Thermotransferdruckern besonders einfach verarbeiten.

Das Einlegen der Materialien dauert nur wenige Sekunden, da die Drucker diese automatisch erkennen und sich selbstständig kalibrieren. Manuelle Einstellungen sind nicht erforderlich. Mit der Brady Workstation Etiketten-Software können Labormitarbeiter ihre Etiketten individuell gestalten und profitieren von Vorlagen und Symbolen, die speziell für Laboranwendungen entwickelt wurden.

Zusätzlich sind auch farbige Etiketten-Endlosbänder erhältlich, mit denen flexible Kennzeichnungen für Inventar, Geräte oder Schränke erstellt werden können. Für Labore ohne eigenen Drucker bietet MAKRO IDENT einen Lohndruck-Service – ab 1.000 Etiketten-, der fertige Etikettenrollen nach Kundenvorgaben liefert.

Der Kundenservice von MAKRO IDENT unterstützt Anwender bei der Auswahl des optimalen Etikettenmaterials für jede Anwendung. Ob für kurzzeitige Markierungen oder für dauerhafte Etiketten in aggressiven Chemikalienumgebungen – es gibt für jede Herausforderung die passende Lösung.

Weitere Informationen zu den chemikalienresistenten Etiketten sind unter folgendem Link zu finden:

Chamikalien resistente Laboretiketten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Morena liefert sechste hochgradige Entdeckung im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms bei Santa Ana Individuelle Klimalösungen für Industrieunternehmen – KKL als starker Unternehmenspartner