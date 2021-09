Chris umgetopft – Nachdenklich stimmende Einblicke in die Welt der Hunde

Patrick Stumm erzählt in „Chris umgetopft“ aus dem Alltag seines Hunderudels.

Wer sich einen Hund anschaffen will, der denkt zuerst meist an den Kauf eines Welpen. Doch muss es ausgerechnet ein Welpe sein, wenn doch in Tierheimen bereits so viele erwachsene Hunde auf ein neues Zuhause warten? Was bietet der Alltag mit alten Hunden? Was macht das Zusammenleben mit alten Hunden so liebens- und lebenswert? Der Autor dieses neuen Buchs erzählt als Ghostwriter seiner Hunde aus dem Alltag des Rudels. Besonders auffallend ist der Schreibstil, der sich an den Charakteren der Protagonisten orientiert und für eine teilweise sehr humorvolle Darstellung des Rudellebens sorgt. Gleichwohl sollte man nicht vergessen, dass es im Kern um ein absolut ernsthaftes Thema geht. So behandelt das Buch z.B. das Thema, dass ein alter Hund nicht so lang bei einem Menschen leben wird, wie ein junger Welpe – und was dies alles mit sich bringt. Schlussendlich geht es auch um eine moralische Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss: Sollten wir nicht erstmal die ungewollten Hunde versorgen, bevor wir uns mit „frischen Welpen“ eindecken?

Es werden in dem Buch „Chris umgetopft“ von Patrick Stumm nicht alle Fragen beantwortet, aber es gibt durch die tiefen Einblicke in die täglichen Abläufe viele Denkansätze, die es Wert sind, weiter gedacht zu werden. So versucht der Autor u.a. auch die Frage „Wer trägt eigentlich die Schuld daran, dass es zwischenzeitlich so viele unvermittelbare Hunde in Tierheimen gibt?“ zu beantworten. Das Buch ist eine sehr empfehlenswerte Lektüre für alle, die einen Hund in ihr Leben einladen möchten, oder es bereits getan haben und gerne mehr lernen möchten.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

