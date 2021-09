MDR – Kompaktratgeber – Nützliches Nachschlagewerk

Michael W. Stiller und Raphaël Murswieck liefern mit „MDR – Kompaktratgeber“ einen praxisbezogenen Einstieg für Hersteller von Medizinprodukten in die Medical Device Regulation (MDR).

Zwei Berichtigungen und eine Pandemiebedingte Verschiebung der neuen EU Medizinprodukte-Verordnung „Medical Device Regulation“ (MDR) haben es den Herstellern nicht einfacher gemacht die regulatorischen, organisatorischen und prozesstechnischen Herausforderungen zu meistern. Mit ihrem neuen Kompaktratgeber konsolidieren die Autoren die Anforderungen der neuen europäischen Medizinprodukte-Verordnung – ergänzt um die Berichtigungen – und geben im Anschluss konkrete Hilfestellung in Form eines Leitfadens inklusive einer umfangreichen Checkliste zur Implementierung an die Hand.

Praktisch sind zum einen die Fokussierung auf die MDR für Neueinsteiger, zum anderen lernen Verantwortliche mit Kenntnis über die bisherige Medizinrichtlinie (MDD) die wesentlichen Neuerungen kennen.

Für Projektmanager stellt die Checkliste in dem Buch „MDR – Kompaktratgeber“ von Michael W. Stiller und Raphaël Murswieck ein ideales ergänzendes Kontroll-Werkzeug dar. Die vollständige, aktualisierte MDR Verordnung (EU) 2017/745 in deutscher Fassung vervollständigt den Ratgeber zudem zu einem nützlichen Nachschlagewerk. Die Autoren versichern den Lesern, dass der Leitfaden mit äußerster Sorgfalt und in Einklang mit der MDR erstellt wurde und somit eine gute Möglichkeit bietet die erforderlichen Schritte zur Umsetzung der MDR einzuleiten.

„MDR – Kompaktratgeber" von Michael W. Stiller, Raphaël Murswieck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23114-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

