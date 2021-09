Die Spur des Jungbrunnen – Romantischer Krimi

Ein junges Paar stellt sich in Henri Joachim Beckers „Die Spur des Jungbrunnen“ der Welt und deren Herausforderungen.

Hanna und Alex versuchen in ihrem jungen Leben ihre Träume, Ideale und Ziele zu verwirklichen. Sie schreiten voller Idealismus und Tatendrang erwartungsvoll in die Weite einer Welt voller Erlebnisse, Abenteuer und zu erringender Siege. Es ist jedoch auch eine Welt voller Krankheiten, Alter, verbrecherischer Gewalt, Naturkatastrophen und wirtschaftlicher Not. Das Paar will all diese Probleme überwinden bzw. ihnen erst gar nicht über den Weg laufen, doch natürlich kommt alles anders als geplant, denn ansonsten würden sich die Leser langweilen. Hanna und Alex verstricken sich, ohne es zu ahnen, in ein verbrecherisches Geflecht und in die Abgründe krimineller Finanzströme.

Die Geschichte „Die Spur des Jungbrunnen“ von Henri Joachim Becker wird aus der Perspektive von Alex erzählt. Die spannende Handlung fesselt die Leser an die Seiten. Wird das Paar am Ende seinen Idealismus verlieren oder trotz allem erfolgreich sein? Der Autor studierte Philosophie und Germanistik und unterrichtete an Luxemburger Sekundarschulen. Via tredition sind von ihm bereits die Titel „Die Zukunft ist phantastisch“ und „Kommunikation durch Texte – Textwissenschaft für die Oberstufe“ erschienen.

„Die Spur des Jungbrunnen" von Henri Joachim Becker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36406-6 zu bestellen.

