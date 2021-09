Die Brücke – Darf man tun, was das Herz will? – Eine besondere Heldenreise

Ein Junge mit Selbstmordgedanken erkennt in Regine Wetzigs „Die Brücke – Darf man tun, was das Herz will?“, auf was es im Leben wirklich ankommt.

Robin ist gerade mal 12 Jahre alt, aber hat vom Leben bereits die Nase gehörig voll. Er will seinem Leben am liebsten ein Ende setzen, weil er sich nicht anerkannt, nicht gesehen und allein fühlt. Linde, eine selbständig denkende und energiegeladene Vierzehnjährige, erkennt die Situation und hilft ihm, während der folgenden zwei Wochen ohne weitere Kontakte mit der Außenwelt eine Art Heldenreise zu bestehen, die ihn zu völlig neuen Erkenntnissen führt. Robin lernt dabei, seinen Blick nach innen zu richten, sein Leben ohne die gewohnten Ablenkungen zu gestalten, Beschäftigungen nachzugehen, die ihm sein Selbstwertgefühl zurückgeben und ihm helfen, Handlungen seiner geschiedenen Eltern zu verstehen.

Der Roman „Die Brücke – Darf man tun, was das Herz will?“ von Regine Wetzig ist eine mitreißende Erzählung für Jugendliche mit einer klaren, lebensbejahenden Botschaft. Die Geschichte führt die Leser Schritt für Schritt führt es durch die Stationen der Transformation mit ihren spezifischen Herausforderungen. Die Leser werden, wie auch der Protagonist, an die Hand genommen und durch die innere Seelenlandschaft geführt. Es gibt in dem einfühlsamen Buch keine Bösewichte oder Helden, sondern einfach nur Menschen mit ihren unterschiedlichen Motivationen. Es ist die Art Buch, die es den Lesern warm ums Herz werden lässt, und ihnen zeigt, dass das Leben immer lebenswert ist.

