Neu denken, frisch wahrnehmen – Eine Brücke zwischen Religion und Wissenschaft

Gerd Köhler lässt die Leser in „Neu denken, frisch wahrnehmen“ in die faszinierende Welt der Quantenphysik eintauchen.

Wahrnehmen, so der Autor dieses neuen Buchs, ist Kommunikation mit der Welt. Die Vorstellung, dass bei diesem lebendigen Austausch die materielle Welt nicht nur beteiligt, sondern auch selbst lebendig ist, hat in der Menschheitsgeschichte eine lange Tradition. Indigene Völker betrachten heute noch nicht nur Menschen, Tiere und Pflanzen als belebt, sondern auch Licht, Luft, Wasser und Steine. Mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften ist diese Vorstellung fast völlig verdrängt worden. Die Quantenphysik hat diese Lebendigkeit nun wieder entdeckt und beschreibt Materie als Abfolge von lebendigen, schöpferischen Prozessen. Diese Prozesse folgen einem grundlegenden Muster und erschaffen nicht nur die materielle Welt, sondern auch alles was ein Mensch wahrnimmt, denkt und fühlt in jedem Augenblick frisch und neu.

Diese ganzheitliche Sichtweise auf eine lebendige Wirklichkeit, die in „Neu denken, frisch wahrnehmen“ von Gerd Köhler näher vorgestellt wird, gibt Menschen nicht nur Orientierung und Hilfe im Alltag, sondern bietet auch die Chance für einen Brückenschlag zwischen Naturwissenschaften und Religionen. Der Autor möchte beim Bauen und Begehen dieser Brücke helfen und gibt den Lesern mit seinem Buch einen faszinierenden Einblick in Aspekte der Quantenphysik, Spiritualität und Religion.

„Neu denken, frisch wahrnehmen" von Gerd Köhler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25061-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

