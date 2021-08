Die Tragödie muslimischer Gesellschaften – Eine Weltreligion am Abgrund

Eckhard Dr. Gerloff beleuchtet in „Die Tragödie muslimischer Gesellschaften“ die Probleme der modernen, muslimischen Gesellschaft und Religion.

Der politische Islam ist in den Augen des Autors unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Vielen Menschen – insbesondere auf dem von muslimischer Migration besonders betroffenen Kontinent Europa – gilt der Islam als eine ernstzunehmende gesellschaftliche Bedrohung. Islamistischer Terror, muslimische Migration und erkennbare Probleme im Zusammenhang mit Integration und täglichem zwischenmenschlichen Umgang schaffen ein Klima gesellschaftlicher Verunsicherung und sorgen u.a. für Probleme mit Rassismus und Diskriminierung. Doch Verunsicherung oder gar Angst entstehen immer dann, wenn Wissen über die Gefährdung fehlt. Und wer ehrlich ist, der muss sich eingestehen, dass er über den Islam, seine Menschen, seine Kultur und die Religion an sich nur wenig mehr als das, was er in den Nachrichten gesehen hat oder in einer Zeitung gelesen hat, weiß.

Das aufschlussreiche Buch „Die Tragödie muslimischer Gesellschaften“ von Eckhard Dr. Gerloff will helfen, Lücken im Wissen über muslimische Gesellschaften zu schließen – in einer einfachen und verständlichen Sprache, die für alle Leser zugänglich ist. Der im Jahr 1950 geborene Autor studierte Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften an der Universität Münster und promovierte im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen muslimischer Gesellschaften und ist mit ihren besonderen Problemen und Themen bestens vertraut.

„Die Tragödie muslimischer Gesellschaften" von Eckhard Dr. Gerloff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34417-4 zu bestellen.

