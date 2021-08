Der kleine Coach für den Nachttisch – Inspirierende Texte-Sammlung

22 Füllhörner verraten in „Der kleine Coach für den Nachttisch“ durch 22 Autoren ihre Geheimnisse.

Ganz gleich, ob die Leser nach Ermutigung suchen, Inspirationen lieben oder sich selbst besser kennenlernen möchten: dieser kleine Coach, der immer für sie da ist, lenkt ihren Geist von den Sorgen des Alltags weg und hin zu neuen Möglichkeiten – damit sie abends mit einem Lächeln einschlafen oder morgens mit frischem Elan aus dem Bett hüpfen können. Die Ratschläge in diesem Buch sind die Essenz aus der Lebensweisheit von 22 Menschen, die schon große Krisen gemeistert haben und zeigen möchten, wie man diese übersteht. Jeder der 22 Sachtexte und Geschichten in dieser anregenden Sammlung kommt mit einem Geschenk! Per Link bzw. QR-Code können die Leser auf diese ganz einfach zugreifen.

Das inspirierende Buch „Der kleine Coach für den Nachttisch“ beinhaltet Beiträge von Angelika Schumann, Astrid Best-Botthof, Beatrice Hofmann, Berenice Tölle, Carina Griesebner, Christine Meyne, Christine Schorer, Csilla Wolkerstorfer, Doris Reifler, Doris Wio, Gabi Milanese, Heidi Rast, Jutta Hübel, Kerstin Stolpe, Liane Nova, Marie Hollaus, Marlis Anna Krieger, Michaela Wetzel, Mirjam Kronenberg, Rosemarie Simmendinger-Katai, Silvia Heimburger und Stefan Kohlhofer. Die Texte können in einer beliebigen Reihenfolge gelesen werden und die Mischung aus Sachtexten und Geschichten stellt sicher, dass man jeden Tag genau das finden kann, was man gerne lesen möchte.

„Der kleine Coach für den Nachttisch“ von Marlis Anna Krieger, Marie Hollaus, Beatrice Hofmann, Doris Reifler, Liane Nova, Csilla Wolkerstorfer, Stefan Kohlhofer, Michaela Wetzel, Rosemarie Simmendinger-Katai, Berenice Tölle, Christine Meyne, Carina Griesebner, Astrid Best-Botthof, Christine Schorer, Angelika Schumann, Doris Wio, Jutta Hübel, Heidi Rast, Gabi Milanese, Mirjam Kronenberg, Kerstin Stolpe, Silvia Heimburger, Saskia Savita Schulte (Hrsg.) ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32345-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

