Christian Scheurer: Titel beim Internationalen Speaker Slam 2026 – neue Dimension der Unternehmensführung

Unternehmer- und Leadership-Mentor überzeugt mit neuer Dimension der Unternehmensführung

Hunsrück/Koblenz/Lambsheim, 3. Juli 2026 „

Firmen geben Millionen für Strategie, Technik und Wachstum aus. Eine Frage stellt dabei fast keiner: Denkt der Chef eigentlich klar? Und arbeitet sein Büro und Zuhause für ihn – oder heimlich gegen ihn?

Mit genau dieser Frage hat Christian Scheurer beim Internationalen Speaker Slam 2026 im Hunsrück, unweit von Koblenz, den Nerv getroffen – und sich den Titel-Award gesichert. Bereits 2023 hatte er den Titel beim Speaker Slam gewonnen.

Scheurer, Unternehmer- und Leadership-Mentor aus Lambsheim, macht das seit über 35 Jahren: Er hilft Menschen, blockierende Denkmuster zu löschen – und Büro wie Zuhause zu Verbündeten zu machen, statt die Handbremse zu ziehen.

2024/2025 sprach er in Dubai, mehrere Jahre moderierte er die TV-Live-Sendung „KOMPASS“ in zehn europäischen Ländern. Im Auftrag des Bugatti-Konzerns plante, genehmigte und baute er einst die Bugatti-Zentrale – bis zum Einzug der ersten Mitarbeiter.

Vor Publikum im Saal und im weltweiten Livestream präsentierte er MINDSET 2.0(TM) und HOMESET® – seine unbequeme These: Erfolg entsteht nicht allein durch Kennzahlen und harte Arbeit, sondern wenn Menschen ihr Unterbewusstsein und ihre Räume auf dieselbe Seite bringen. Der Saal erhob sich, begeistert applaudierten die ersten Zuschauer – stehende Ovationen, begleitet von Zustimmung aus dem Ausland, wo der Livestream verfolgt wurde.

„Viele Menschen kämpfen – GEGEN – ihr Leben. Meine Erfahrung ist eine andere: Es sind nicht nur deine Muster im Unterbewusstsein, die dich ausbremsen – es ist auch die Gestaltung deiner Wohn- und Arbeitsräume. Richten wir beides neu aus, beginnt das Leben, sich neu auszurichten. Freude, Leichtigkeit und Erfolg werden nicht länger erkämpft – sie dürfen entstehen“, sagt Christian Scheurer.

Viele Probleme im Unternehmen seien HAUSgemacht, so Scheurer – weil Führungskräfte ihrem eigenen Kopf und ihren Räumen weniger Aufmerksamkeit schenken als ihren Excel-Tabellen. Sein Motto dazu: „Enjoy your life – make life FREI, LEICHT, REICH.“

Für Scheurer ist die Auszeichnung eine wiederholte Bestätigung seiner Arbeit: Unternehmer und Leader dürfen Freude an ihrer Arbeit haben – denn wer selbst mit Leichtigkeit führt, steckt sein Team an. Am Ende gewinnen beide: der Chef und die Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit kommen.

Über Christian Scheurer

Christian Scheurer aus Lambsheim ist Unternehmer- und Leadership-Mentor. Er begleitet Unternehmer:innen und Führungskräfte auf dem Weg zu einem freien, leichten und erfüllten Leben – mit seiner Methode MINDSET 2.0(TM) & HOMESET®.

Über 5.000 Klientinnen und Klienten hat er persönlich beraten, über 100.000 Menschen insgesamt erreicht – durch Coachings, Seminare, Vorträge und TV. Dazu gehören mehrere Jahre als Moderator der TV-Live-Sendung „KOMPASS“ (zehn europäische Länder), Vorträge in Dubai (2024/2025), der Bestseller „Wünsche wirklich wollen“, der Titel beim Speaker Slam 2023, der Titel des Internationalen Speaker Slam 2026 – und u. a. die Bugatti-Zentrale, die er im Auftrag des Bugatti-Konzerns plante und umsetzte.

Medienkontakt

Christian Scheurer

Unternehmen- & Leadership-Mentor

MINDSET 2.0(TM) / HOMESET®

Keynote – Speaker / Buchautor

Am Wiesgraben 5, 67245 Lambsheim +49 (0) 172 7698 889

? christian@christian-scheurer.de

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Herr Christian Scheurer

Am Wiesgraben 5

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