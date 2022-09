CLEANTEC: Launched Airblade Bundle für den Dyson Airblade 9kJ Händetrockner

In Zusammenarbeit mit der Dyson Deutschland GmbH entwickelte die CLEANTEC hygiene technology gmbh ein Händetrockner Bundle mit einer Tropfwanne für überschüssiges Spritzwasser.

(München, 21. September 2022) In Zusammenarbeit mit der Dyson Deutschland GmbH entwickelte die CLEANTEC hygiene technology gmbh ein Händetrockner Bundle mit einer Tropfwanne für überschüssiges Spritzwasser.

Nach den innovativen Leasing- und Mietvarianten kommt der Dyson Value Added Distributor CLEANTEC jetzt mit einer Wandplatte und Airblade Tropfwanne als Zubehör.

Ziel war es, für Installationen mit besonders hohem Hygienebedarf, wie z.B. Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen eine Tropfwanne zu entwickeln. In Waschräumen, in denen sehr viele Hände gewaschen werden, wird der Boden nass, da das an den Händen abgestreifte Wasser nicht zur Gänze verdunstet, sondern auf den Boden tropft. Dies wird mancherorts als störend empfunden.

Die Tropfwanne ist aus ABS (Polycarbonat) gefertigt und farblich passend in der Optik Edelstahl gebürstet (matt), auf den Dyson Airblade HU03 Händetrockner abgestimmt. Mit einem Wandbügel aus poliertem Edelstahl, Schrauben und Dübeln ist die Tropfwanne einfach und ohne viel Aufwand zu installieren.

„Die Airblade Bundle Lösung ist speziell für einen Technologietausch vom Auslaufmodell AB14 auf den Dyson Airblade 9kJ hervorragend geeignet, da damit Bohrlöcher abgedeckt werden können, bzw. die Kabelführung hinter der Wandplatte erfolgt.“ so der CLEANTEC Country Manager Maximilian KOTTWITZ.

Die Zusammenarbeit mit Dyson Deutschland stellte sich dabei als überaus positiv dar, insbesondere da man hier auf besonders tiefes Know How und unzählige Feldversuche aus dem deutschen Markt zurückgreifen konnte.

Hygiene

Antimikrobielle Silberzusätze in der Oberfläche hemmen Bakterien- und Pilzwachstum um 99,9% und vermindern dadurch das Risiko einer Übertragung. Im Gegensatz zu anderen Herstellern wird das Wasser nicht im Gerät aufgefangen. Dies würde eine Kontaminierung zur Folge haben und nicht den strengen Hygieneanforderungen der NSF und HACCP entsprechen.

NSF International

NSF International, die globale Beratungs- und Zertifizierungsorganisation für Hygiene am Arbeitsplatz, hat den Dyson Airblade Händetrockner geprüft und bestätigt, dass er die strengen Anforderungen der NSF für ein hygienisches System zum Händetrocknen erfüllt.

Der Dyson Airblade ist der einzige Händetrockner, der die Anforderungen der NSF-Norm P335 für hygienische Händetrockner erfüllt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CLEANTEC hygiene technology gmbh

Herr Rudi HUBER MSc

Am Fischhof 3/6

1010 Wien

Österreich

fon ..: 019971686

web ..: http://cleantec.eu

email : office@cleantec.eu

Über die Dyson Premium Reseller: Der Dyson Professional General Distributor CLEANTEC ist in DACH sowie Tschechien der Slowakei und in Ungarn spezialisierter Groß- und Einzelhändler, der Gewerbekunden eine einzigartige Beratung und Finanzierungen aus einer Hand bietet. Der Titel Dyson Premium Distributor ist eine Auszeichnung der Firma Dyson, die ausschließlich an Unternehmen vergeben wird, die strenge Standards im Service wie auch im einheitlichen Auftritt einhalten, über ausreichende Lagerkapazitäten, geschultes Personal verfügen und zertifizierten Beratung und Support anbieten können.

Die CLEANTEC ist auch stets der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Bereitstellung von Test- und Rezensionsexemplaren für Redaktionen geht.

Fotos senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Über Dyson Professional

Dyson Professional hat sich zum Ziel gesetzt, Dyson-Technologien in jedes Gebäude der Welt zu bringen. Die Geräte, die wir unseren Geschäftspartnern zur Verfügung stellen, lösen in Bereichen wie Büros, Flughäfen oder Hotels Probleme, die von anderen ignoriert werden.

Heute bieten Luxushotels auf der ganzen Welt mit dem Dyson Supersonic Haartrockner ein Erlebnis, das in seiner Klasse führend ist. Beispiele sind die Rosewood- und Peninsula-Gruppe, das Claridges in London, das Burj al Arab und das QE2 in Dubai, das Four Seasons-Hotel in Hawaii. Sie finden den Dyson Airblade in einigen der bekanntesten Gewerbeimmobilien der Welt, darunter im Londoner The Shard, im Flughafen Wellington und Flughafen Dortmund.

Pressekontakt:

CLEANTEC hygiene technology gmbh

Herr Rudi HUBER, MSc

Maximilianstrasse 13

80539 München

fon ..: +4319971686

email : rhuber@cleantec.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Duftkerzen und Raumdüfte aus Marrakesch Jeder muss seinen Weg gehen – das meint musikalisch Martin Juen