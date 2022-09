Duftkerzen und Raumdüfte aus Marrakesch

DESIGNMAROC.de ist eine Online-Boutique für ausgewählte, dekorative und hochwertige Wohn- und Modeaccessoires wie Duftkerzen, Taschen, Schmuck, handgefertigt in Marokko.

Köln, 21.09.2022

LICHT, WÄRME UND DER DUFT ZUM SCHÖNEN LEBEN

Ob an einem schönen Sommerabend oder in der dunkleren Jahreszeit: Kerzen erhellen das Leben, Kerzenlicht ist warm, entspannend, ursprünglich und feierlich. Schöne Kerzen gehören als luxuriöses Accessoire zur stilvollen Wohnkultur, zu einem festlich gedeckten Tisch und allen Familienfesten einfach dazu.

Duftkerzen mit Marrakesch Flair

Etwas Besonderes sind die wunderbaren Duftkerzen von Côté Bougie. Seit über 15 Jahren entwickelt das Familienunternehmen Côté Bougie hochwertige, dekorative Duftkerzen und Raumdüfte. Dabei wird die mysthisch-geheimnisvolle Aura des Orients harmonisch mit inspirierenden, zeitgemäßen Trends aus dem Bereich des Mode- und Interiordesigns verbunden. Handgefertigt werden die exklusiven Stücke in den Werkstätten in Sidi Ghanem, Marrakesch aus sorgfältig und mit Respekt vor der Natur ausgewählten Materialien. Es entstehen hochwertige Duftkerzen, die in wunderschönen nachhaltigen und per Hand verzierten Behältnissen eingelassen und von den Meistern präzise nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt werden.

Hochwertige Raumdüfte

Die attraktiven Raumdüfte von Côté Bougie, deren Parfum durch Rattanstäbchen aufgesogen und in die Raumluft abgegeben werden, ergänzen das Sortiment perfekt. Ob Duftkerze oder ein Raumduft, in der Designmaroc Kollektion findet man geschmackvolle Accessoires für ein anregendes Ambiente sowie attraktive Geschenke, die beeindrucken.

DESIGNMAROC. Design mit Magie.

DESIGNMAROC erzählt die Geschichten der Menschen, die in der Tradition marokkanischer Handwerkskunst und inspiriert von einer reichen europäisch-orientalischen Kultur Produkte mit viel LIEBE zum Detail fertigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Designmaroc.de

Frau Ulla Weyers

Osterriethweg 32

50996 Köln

Deutschland

fon ..: 1709090016

web ..: https://www.designmaroc.de

email : uw@designmaroc.de

Designmaroc.de wurde 2020 von Dipl.-Kff. Ulla Weyers gegründet, inspiriert durch private Reisen, Entdeckungen, Begegnungen und der Liebe zu schönem Design. Wir sind stets auf der Suche nach neuen kreativen Designern und nachhaltig und handwerklich hergestellten attraktiven Produkten mit Geschichte und orientalischem Flair. Es ist uns wichtig, hochwertige Produkte anzubieten und mit unserem Einkauf Familienunternehmen und Frauenkooperativen zu unterstützen.

Ulla Weyers ist Mitinhaberin der Agentur BRANDIT Strategie & Design GmbH, Köln.

Designmaroc.de ist eine eingetragene Marke von Ulla Weyers.

