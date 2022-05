Comedy-Duo Badesalz und Soapositive präsentieren: Uschis & Rosis Retzelbacher Blumenwiese

„Hessisch, schaumisch, frisch“ und mit dem Duft der Retzelbacher Blumenwiesen

Rödermark, 10.05.2022 – Wir hatten die Ehre, für die zwei Grazien Uschi & Rosi aus Retzelbach eine Schaumsensation zu entwickeln. Orientiert haben wir uns dabei am berauschenden Duft der weitläufigen Retzelbacher Blumenwiesen, die, wie jeder weiß, an Farbenpracht & Duft nicht zu überbieten sind! Frei nach dem Motto „hessisch, schaumisch & frisch“ kann jetzt ein jeder in den Genuss der Retzelbacher Blumenwiesen kommen und muss dazu noch nicht mal nach Retzelbach fahren.

Das „Seifsche“ geschwind ausgepackt, geschmeidig unter die Dusche gehüpft und los geht die Schaumparty! Wer eine Auszeit braucht und dabei das Gefühl haben möchte, über eine Retzelbacher Blumenwiese zu springen, der wird mit Uschis & Rosis neuer Seife glücklich werden.

Und wir wollen es nicht verheimlichen: pfleglich ist das „Seifsche“ auch! Aus besten Bio-Ölen (wie dem heimischen Rapsöl ergänzt durch Kokosöl, Shea- und Kakaobutter) handgesiedet, mit Retzelbacher Blumenwiesenduft parfümiert & mit Liebe gestempelt und in Frankfurt verpackt. Was will man mehr?

Wer es jetzt kaum erwarten kann, das gute Stück Seifenglück zu erwerben, der schaut entweder auf der Seite von Badesalz, im Shop bei Soapositive vorbei oder erwirbt das blumige Schaumwunder direkt bei einem der Auftritte des bekannten Comedy-Duos.

Über Badesalz:

„Badesalz“ ist das hessische Comedy-Duo, bestehend aus Gerd Knebel und Henni Nachtsheim. Kennengelernt haben sich beide in ihrer jeweiligen Funktion als Leadsänger. Der eine bei der Frankfurter Rock-Formation „Flatsch!“, der andere bei den „Rodgau Monotones“. Ein Doppelkonzert dieser beiden Bands legte den Grundstein für eine der längsten Duo-Karrieren in Deutschland. Denn nur ein paar Monate nach dem Treffen gründeten Knebel und Nachtsheim Badesalz! War dies in den ersten Jahren noch ein „Nebenprojekt“, mit dem man überwiegend im Rhein-Main-Gebiet auftrat, änderte sich dies 1990, als das Duo seine erste ARD-Serie namens „Och Joh!“ bekam, mit der man sich deutschlandweit präsentieren konnte. Vor allem im Livebereich aber gehört Badesalz zu den großen Konstanten der Szene. Auf Corona reagierten die beiden hessischen Kult-Comedians zunächst mit Radio Badesalz und dem Badesalz Podcast mit derzeit über 200.000 Abonnenten. Mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung und über 10 gemeinsamen Programmen sind die beiden Comedians und Musiker nicht nur in Hessen Kult, sondern eine feste Größe der deutschen Comedy-Szene.

Über Uschi & Rosi:

Uschi & Rosi sind zwei Kunstfiguren des Comedy-Duos Badesalz. Die zwei Damen wohnen im fiktiven Ort Retzelbach im schönen Odenwald und sind mittlerweile fester Programmpunkt bei Radio Badesalz. Als Auskopplung aus der aktuellen CD ist bereits die Single „Manchmal gibt’s auch kein Caprese!“ erschienen, gesungen von Uschi und Rosi, die jede Woche die unglaublichsten Geschichten zu erzählen haben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Seifenmanufaktur T. Weerts – Soapositive

Frau Tanja Weerts

Wingertstraße 25F

63322 Rödermark

Deutschland

fon ..: +4960749176792

web ..: http://www.soapositive.com

email : tanja@soapositive.com

Über Soapositive:

Soapassionate: Wir lieben das Leben, die Menschen, Natur, Tiere, Umwelt, Schönheit und sind als Schöngeister von Seife total begeistert. Mit allen Wassern gewaschen fühlen wir uns deswegen auch ganz klar ökologisch fairantwortlich, nicht nur für Sauberkeit zu sorgen. Wir bringen’s ins Reine: Denn weil wir Wasser lieben, kommt uns garantiert kein Mikroplastik in die Seifen. Da sind wir mehr als sehr eigen. Das gute, echte Seifenstück ist übrigens das Beste, was Wasser passieren kann, weil es dadurch unbelastet bleibt. Tierversuche lehnen wir ab. Vegan liegt uns am Herzen. Bevorzugt verwenden wir Bio-Zutaten und naturreine, hochwertige Ingredienzien. Unsere Markenphilosophie wurzelt in erdiger, ehrlicher Bodenständigkeit – mit Respekt vor allem Lebendigem. Wir fertigen unser Seifen im schönen Rödermark / Hessen. Und bei der Anwendung unserer edlen, fein duftenden Seifen-Stücke in echter Qualität spürt man die Manufaktur und entdeckt, wie viel Liebe drinsteckt: Made in Germany. Von Hand. Und

mit Herz. Wer traditionell gesiedete Seifen kaufen will, wird bei uns fündig.

Pressekontakt:

Seifenmanufaktur T. Weerts – Soapositive

Frau Tanja Weerts

Wingertstraße 25F

63322 Rödermark

fon ..: +4960749176792

email : tanja@soapositive.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Abrüstung durch eine aktive und kritische Zivilgesellschaft IPEVO präsentiert: Uplift Magnetic – Magnetischer Multi-Winkelarm für iPhone 12 und neuere Modelle