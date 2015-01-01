Computer- und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX – Datensicherheit und Compliance mit zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH garantiert bei jeder Computer- und PC Entsorgung in Mannheim eine zertifizierte Datenträgervernichtung – rechtskonform, effizient und individuell auf Unternehmensprozesse

Angesichts der komplexen Anforderungen an Datenschutz und gesetzliche Vorgaben setzen viele Mannheimer Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen auf eine professionelle und maßgeschneiderte Computer- und PC Entsorgung in Mannheim. Die ProCoReX Europe GmbH versteht, dass jeder Betrieb eigene IT-Strukturen, Abläufe und Sicherheitsprioritäten hat – deshalb beginnt jeder Auftrag mit einer individuellen Analyse.

Das erfahrene Team organisiert die bedarfsgerechte Abholung der Altgeräte, passt die Abläufe flexibel an interne Prozesse an und gewährleistet so einen reibungslosen Ablauf ohne Unterbrechung der Unternehmensaktivitäten. Im Zentrum jeder Dienstleistung steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim nach DIN 66399: Sämtliche Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien werden nachvollziehbar, vollständig dokumentiert und mit einem offiziellen Vernichtungszertifikat bestätigt – ein wichtiger Baustein für Audits, Datenschutzberichte und interne Revisionen. Die lückenlose Dokumentation bietet den Kundinnen und Kunden jederzeit größtmögliche Nachweissicherheit sowie Schutz vor Datenmissbrauch.

Doch ProCoReX Europe GmbH bietet mehr als reine IT-Entsorgung: Im Anschluss an die Datenvernichtung werden wiederverwertbare Materialien umweltgerecht recycelt und Schadstoffe fachgerecht entsorgt – alles auf Basis transparenter, individuell vereinbarter Prozesse. Persönliche Ansprechpartner begleiten alle Projektschritte und sorgen dafür, dass jede Computer- und PC Entsorgung in Mannheim optimal zum Unternehmen oder zur Institution passt. So erhalten die Kunden eine passgenaue Lösung, die digitale Sicherheit, flexible Abläufe und nachhaltige Wertstoffrückgewinnung miteinander verbindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-mannheim.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-mannheim.html

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Messenger-Überwachung in Österreich: Von Nazi-Ideologie zur modernen Kriegspropaganda. Teil 3