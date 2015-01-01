  • Computer- und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX – Datensicherheit und Compliance mit zertifizierung

    ProCoReX Europe GmbH garantiert bei jeder Computer- und PC Entsorgung in Mannheim eine zertifizierte Datenträgervernichtung – rechtskonform, effizient und individuell auf Unternehmensprozesse

    Angesichts der komplexen Anforderungen an Datenschutz und gesetzliche Vorgaben setzen viele Mannheimer Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen auf eine professionelle und maßgeschneiderte Computer- und PC Entsorgung in Mannheim. Die ProCoReX Europe GmbH versteht, dass jeder Betrieb eigene IT-Strukturen, Abläufe und Sicherheitsprioritäten hat – deshalb beginnt jeder Auftrag mit einer individuellen Analyse.
    Das erfahrene Team organisiert die bedarfsgerechte Abholung der Altgeräte, passt die Abläufe flexibel an interne Prozesse an und gewährleistet so einen reibungslosen Ablauf ohne Unterbrechung der Unternehmensaktivitäten. Im Zentrum jeder Dienstleistung steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim nach DIN 66399: Sämtliche Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien werden nachvollziehbar, vollständig dokumentiert und mit einem offiziellen Vernichtungszertifikat bestätigt – ein wichtiger Baustein für Audits, Datenschutzberichte und interne Revisionen. Die lückenlose Dokumentation bietet den Kundinnen und Kunden jederzeit größtmögliche Nachweissicherheit sowie Schutz vor Datenmissbrauch.
    Doch ProCoReX Europe GmbH bietet mehr als reine IT-Entsorgung: Im Anschluss an die Datenvernichtung werden wiederverwertbare Materialien umweltgerecht recycelt und Schadstoffe fachgerecht entsorgt – alles auf Basis transparenter, individuell vereinbarter Prozesse. Persönliche Ansprechpartner begleiten alle Projektschritte und sorgen dafür, dass jede Computer- und PC Entsorgung in Mannheim optimal zum Unternehmen oder zur Institution passt. So erhalten die Kunden eine passgenaue Lösung, die digitale Sicherheit, flexible Abläufe und nachhaltige Wertstoffrückgewinnung miteinander verbindet.

