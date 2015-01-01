  • Computerschrott Entsorgung in Kempten: ProCoReX macht IT-Entsorgung smart und umweltfreundlich

    Mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigem Recycling setzt ProCoReX Maßstäbe bei der Computerschrott Entsorgung in Kempten.

    Alte Computer, Server und Speichermedien beanspruchen Platz und bergen Risiken. Die Computerschrott Entsorgung in Kempten wird mit ProCoReX zum professionellen Gesamterlebnis: Abholung, Nachweis, Vernichtung und Recycling sind sicher, transparent und umweltfreundlich organisiert. Der gesamte Prozess ist auf vollumfängliche Datensicherheit und eine umweltschonende Kreislaufführung der Wertstoffe ausgelegt. Schon bei der Abholung Ihrer IT-Altgeräte sorgt ProCoReX für lückenlose Dokumentation und einen reibungslosen Ablauf, sodass Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Jeder Schritt wird nach klar definierten Standards dokumentiert, um Ihnen sowohl Rechtssicherheit als auch maximale Transparenz zu bieten.
    Computer Schrott Entsorgung in Kempten bedeutet mit ProCoReX auch soziales Engagement – vom lokalen Bildungsprojekt bis zur Baumpflanzaktion. Jede Vernichtung von Datenträgern folgt den modernsten Standards, sodass keine Datenlecks oder Compliance-Probleme entstehen. Die konsequente Einhaltung der DIN Norm 66399 garantiert Ihnen zertifizierte Sicherheit und Schutz vor Haftungsrisiken. ProCoReX pflegt zudem Kooperationen mit lokalen Umwelt- und Sozialinitiativen, sodass Ihr Auftrag einen echten Mehrwert für die Region schafft.
    Für Unternehmen, Behörden oder Vereine bietet ProCoReX einen rechtssicheren Komplettservice, bei dem Datenschutz und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Sie profitieren von einer IT-Entsorgung, die moderne Technologie mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet. Damit leisten Sie wertvolle Beiträge zu Umweltschutz, sozialem Fortschritt und einer verlässlichen digitalen Zukunft für Kempten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computerschrott Entsorgung in Wiesbaden: ProCoReX macht digitale Entsorgung sicher und nachhaltig
      Mit ProCoReX erleben Sie zertifizierte Computerschrott Entsorgung in Wiesbaden - zuverlässig, umweltbewusst und 100% datenschutzkonform....

    2. Richtige Computerschrott Entsorgung in Regensburg – Sicher, umweltfreundlich und sozial dank ProCoReX
      Computerschrott Entsorgung in Regensburg wird mit ProCoReX zum Service-Highlight: zertifizierte Datenlöschung, Recycling und Unterstützung sozialer Projekte....

    3. Computerschrott Entsorgung in Mainz: ProCoReX vereint effizienten Datenschutz mit nachhaltiger IT-Entsorgung
      In Mainz wird Computerschrott Entsorgung dank ProCoReX sicher und grün - mit zertifizierter Datenvernichtung....

    4. Computerschrott Entsorgung in Erfurt: ProCoReX sorgt für Datensicherheit und nachhaltige IT-Entsorgung
      Sichere Computerschrott Entsorgung in Erfurt: Mit ProCoReX werden Daten zertifiziert gelöscht und Ressourcen geschont....

    5. Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt: ProCoReX vereinfacht sichere IT-Entsorgung mit Verantwortung
      Richtige Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt ist mit ProCoReX ab jetzt so sicher wie nachhaltig - Festplattenvernichtung inklusive....

    6. Computerschrott Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX steht für Datenschutz und ressourcenschonende IT-Entsorgung
      Sichere Computerschrott Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX entsorgt Ihre IT mit Festplattenvernichtung nach DIN 66399 - ökologisch und rechtssicher....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.