Corona und Klima – Wissenschaftliche Arbeit zur Deutung des Wandels

Josef Bordat stellt in „Corona und Klima“ Fragen über die Gerechtigkeit Gottes im Angesicht des Übels in der Welt und wie man mit Wandel umgehen sollte.

Wie gehen Menschen mit Krisen und Katastrophen um? Was hilft ihnen dabei, sie zu deuten? Ihr Glaube und ihre Religion? Die Wissenschaft? Die Politik? Die Denkformen, in denen die Deutung des Wandels geschieht, unterliegen laut dem Autor dieses neuen Buchs selbst einem Wandel. Der Philosoph Josef Bordat spürt dem Deutungsmusterwandel der letzten drei Jahrhunderte nach, beschreibt die strukturellen Analogien zwischen der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts der Übel in der Welt (Theodizee) und der Frage nach der Rechtfertigung wissenschaftlich-technischer Systeme (Technodizee), um schließlich die Verantwortung des Menschen als zentral für die Bewältigung der aktuellen Corona-Krise, vor allem aber des Klimawandels als der Mega-Krise des 21. Jahrhunderts zu begründen (Anthropodizee).

Das Buch „Corona und Klima“ von Josef Bordat beschäftigt sich auf kritisch denkende Weise mit aktuellen Problemen. Der Autor erhofft sich, dass seine Abhandlung einigen Lesern Hilfe dabei leisten kann, bei dem Versuch, den Wandel und seine Konsequenzen besser zu verstehen, die missliche Lage besser in den Griff zu bekommen und besser mit Veränderungen umzugehen. Der Autor wurde im Jahr 1972 geboren und ist katholisch. Er studierte das Wirtschaftsingenieurwesen, Soziologie und Philosophie in Berlin und Arequipa/Perú. Er lebt in Berlin und arbeitet als freier Publizist. Via tredition sind von ihm bereits die Titel „Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand“, „Annexion – Anbindung – Anerkennung“ und „Kirche im Klimawandel“ erschienen.

„Corona und Klima" von Josef Bordat ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28206-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

