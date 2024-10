Cosy Autumn Lighting: Lampenwelt.de präsentiert Wohlfühllicht zum Einkuscheln

Cosy Autumn Lighting für dunkle Tage: Lampenwelt.de präsentiert Designs für den Kuschelfaktor.

Fulda, 17. Oktober 2024 – Wenn die Sonne uns ihr Gesicht weniger zeigt und es morgens beim Aufstehen noch dunkel und nachmittags schon wieder dämmrig ist, steht Cosy Autumn Lighting auf unserem Wohlfühlprogramm. Faustregel für heimeliges Licht im Herbst: eine warme Lichtfarbe von unter 3.300 Kelvin wählen! So wird der Lichtschein zum gemütlichen Wohlfühlfaktor. Die Designs aus warmen, natürlichen, transluzenten, reflektierenden oder auch haptisch einladenden Materialien sorgen für den restlichen Kuschelfaktor. Lampenwelt.de präsentiert:

Herbstliches Cocooning mit Wandleuchten

Wer es sich im Herbst zuhause so richtig gemütlich machen möchte, kann mit Wandlampen schöne Bereiche voll warmen Lichtflairs schaffen. Je nach Geschmack heben Designs aus Seegras, Bambus oder Textil unsere Stimmung – oder auch organisch geschwungene Gipslampen, Retrolaternen & Co. Für besonders wohliges Lichtflair sorgen indirekte Beleuchtungsideen oder direktes Kuschellicht mit Filamentleuchtmitteln.

Pendelleuchten mit Kuschelfaktor

Einen Wohlfühlbereich mit einem warmen Lichtkegel im Interieur harmonisch herausarbeiten – das meistern Pendelleuchten mit Bravour. In Sachen Stil ist für das Cosy-Flair erlaubt, was gefällt: Für Almhütten-Atmosphäre sorgt die üppige Geweih-Hängelampe mit LED-Kerzenlampen, während Textillampen in gedeckten Tönen Gemütlichkeit ins Skandi-Ambiente bringen. Ebenfalls Cosyness pur verströmen Lichtdesigns im rostigen Retrolook oder warm getönte Glasleuchten mit organischen Rundungen.

Wohlfühlflair mit Deckenleuchten

Zwar ist eine Deckenleuchte in erster Linie für die Allgemeinbeleuchtung zuständig, jedoch kann auch sie cosy und heimelig wirken: Zum Beispiel, wenn sie aus Raffia gewebt ist und warmes, indirektes Licht an die Decke wirft. Oder wenn eine Handvoll unterschiedlich großer Textilschirme ungeordnet zusammenkommen, um in Sachen Wohllicht alles zu geben. Ebenfalls für Gemütlichkeit sorgen Glas-, Bambus- und Holzleuchten in all ihren Facetten.

Stehleuchten, die zum Relaxen einladen

Was gehört mehr zum Herbst mit seinen vielen dunklen Stunden als eine gemütliche Stehleuchte für die Leseecke? Ganz nach persönlichem Einrichtungsstil finden bunte Textilleuchten, natürliche Korbleuchten oder auch Leuchten in gefalteter Plisseeoptik den Weg in unsere Wohnzimmer. Zur Cosyness noch etwas Komfort bieten Stehleuchten mit Ablage für Buch und Kaffeetasse.

Cocooning-Must-have Tischleuchte

Wer seinem Zuhause im tristen Herbstalltag eine fröhliche, warme und gemütliche Note hinzufügen möchte, ist mit Tischleuchten gut beraten, die auf warmes Licht setzen und ihren Schein sanft in jedem Wohlfühlbereich verbreiten. Ganz vorne mit dabei: Naturmaterialien wie Rattan und Bambus in allen Facetten – gerne auch im harmonischen Materialmix mit Textil. Ebenfalls angesagt: Keramikleuchten mit Textilschirm und organisch geformte, dunkle Designs, die zart mit dem warmen Lichtschein verschmelzen.

Überraschender Cosyness-Auftritt: Strahler & Spots

Wer glaubt, Strahler und Spots könnten keinen Beitrag zum Gemütlichkeitskonzept leisten, irrt auf ganzer Linie. Zum einen sind Spots die Könige des perfekt verteilten Lichts und sorgen in gedimmter, warmweißer Lichtfarbe für harmonisches Flair. Zum anderen sind Strahler in unterschiedlichsten Materialien von Bambus bis Textil erhältlich. Eine Symbiose mit warmweißem Licht führt unweigerlich zu mehr Cosyness und das gezielte Ausleuchten einzelner Dekobereiche oder auch das Anstrahlen von Decke und Wänden kleidet den Raum mit warmem Schein aus.

