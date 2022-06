creditweb erweitert Self-Service-Plattform myhome neue umfangreiche Standortanalyse

Umfangreiche Standortanalyse auf creditweb-myhome.de, die sekundenschnell und übersichtlich alle wichtigen Daten zum gewünschten Standort liefert.

creditweb, einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in ganz Deutschland, hat vor gut zwei Jahren mit der eigens entwickelten Self-Service-Plattform myhome den digitalen Prozess der Baufinanzierung revolutioniert. Nun geht der Baufinanzierungsspezialist noch einen Schritt weiter: creditweb erweitert die kostenlose WebApp um eine umfangreiche Standortanalyse.

Wer vom eigenen Zuhause träumt, aber noch unsicher ist, wo genau der Traum vom Eigenheim verwirklicht werden soll, erhält ab sofort digitale Unterstützung. creditweb hat seine Baufinanzierungsplattform myhome um ein innovatives Feature erweitert: eine umfangreiche Standortanalyse, die sekundenschnell und übersichtlich alle wichtigen Daten zum gewünschten Standort liefert.

Mit creditweb myhome den passenden Standort fürs Eigenheim finden

„Die Standortwahl ist enorm wichtig. Das eigene zu Hause kann noch so schön sein – wenn der Wohnort einem nicht zusagt, wird man sich nicht wohlfühlen“, weiß Horst Kesselkaul, Geschäftsführer von creditweb. „Deshalb setzen wir mit der Standortanalyse von myhome ganz am Anfang an – lange bevor es um eine konkrete Immobilie geht.“ Damit überzeugt die neue Funktion als innovative Weiterentwicklung der bisherigen App. Denn konnten User bislang mit creditweb myhome u. a. eine passende Immobilie finden und nur für dieses konkrete Objekt ein kostenloses Dossier anfordern, so erfolgt die neue Standortanalyse ganz ohne konkrete Adresse und ohne Registrierung auf der myhome-Plattform. „Uns war es bei der Entwicklung wichtig, dass User Experience und Usability besonders gut sind, die WebApp unkompliziert bedient werden kann, einen Überblick verschafft, aber auch dafür sorgt, dass die User bei ihrem Immobilienvorhaben den Überblick behalten“, erklärt Kesselkaul das einfache Handling der Self-Service-Plattform.



Marktanalyse der wichtigsten Standortfunktionen

Nach Eingabe einer Postleitzahl erstellt die WebApp ein Dossier mit umfangreichen Informationen über die verschiedenen Standortfaktoren, wie etwa die demografischen Daten, die wirtschaftliche und sozioökonomische Lage, Erreichbarkeit, Nahversorgungsmöglichkeiten, geplante Bauvorhaben und viele weitere interessante Faktoren. So wird zum einen auf einen Blick klar, ob das Umfeld den Ansprüchen gerecht wird. Zum anderen führt myhome eine Marktwertermittlung durch, zeigt Markttrends auf und findet Vergleichsobjekte. „Eine eigene Immobilie ist ja immer auch eine Altersvorsorge und eine Kapitalanlage – zumindest im Idealfall. Natürlich hat die Lage Einfluss auf den Kaufpreis und auf den Wertzuwachs eines Hauses“, so Finanzierungsspezialist Kesselkaul. „Die Standortanalyse bietet somit Sicherheit und Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung.“

creditweb myhome – von der Standortanalyse bis zur Ermittlung der Baufinanzierung

Ist die Marktanalyse erfolgreich abgeschlossen und wurde ein geeigneter Standort gefunden, beginnt in der Regel die Immobiliensuche. Auch hier hilft myhome weiter und erleichtert den gesamten Prozess eines Immobilienvorhabens – von der Immobiliensuche über ein umfangreiches Daten- und Dokumentenmanagement bis hin zur Entwicklung der individuell besten Baufinanzierung. „Die neue Funktion von myhome ohne Login ist perfekt für einen guten Überblick und eine schnelle, unkomplizierte Marktanalyse. Wer danach aber wirklich das Projekt Eigenheim vorantreiben möchte, dem empfehlen wir, sich kostenlos und unverbindlich bei myhome zu registrieren. So profitiert man von allen Vorzügen und dem kompletten Rund-um-Service der Plattform“, rät creditweb-Geschäftsführer Kesselkaul.



Jetzt kostenlos Standort analysieren auf www.creditweb-myhome.de

