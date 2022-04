CULT Food Science ernennt Lejjy Gafour zum CEO

Lejjy bringt weitreichende Erfahrung in der zellulären Landwirtschaft zu CULT Food Science, darunter durch die Gründung eines Y Combinator-gestützten Start-ups und als Gründungsmitglied von CAC

Vancouver, British Columbia, 21. April 2022 – CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTCQB: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich bekannt zu geben, dass Lejjy Gafour mit Wirkung zum 20. April 2022 zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Die Beförderung von Herrn Gafour vom President zum CEO wird durch Dorian Banks, dem früheren CEO von CULT, ermöglicht, der diese Rolle verlässt, allerdings seinen Sitz im Board of Directors des Unternehmens behält. Lejjy trat im Januar 2022 dem Unternehmen bei, nachdem er 15 Jahre Erfahrung bei der Umsetzung von Strategie, Technologie und Produktentwicklung in reifen und aufstrebenden Branchen in öffentlichen und privaten Unternehmen gesammelt hatte.

Bevor er President von CULT wurde, war Herr Gafour Mitbegründer und ehemaliger CEO von Future Fields – einem von Y Combinator unterstützten Biotechnologieunternehmen und einem der ersten in Kanada tätigen zellulärlandwirtschaftlichen Unternehmen. Außerdem war er Gründungsmitglied von Cellular Agriculture Canada (CAC) und ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats. CAC ist die erste landesweite interdisziplinäre Non-Profit-Organisation, die die zelluläre Landwirtschaft in Kanada voranbringen soll. 1

Kommentar des Managements

Ich möchte Dorian dafür danken, dass er es mir Anfang des Jahres so leicht gemacht hat, CULT als President beizutreten, und mir die Rolle des CEO so nahtlos übertragen hat. Ich freue mich darauf, von seiner fortgesetzten Beratung als unabhängiges Mitglied des Board of Directors des Unternehmens zu profitieren, wenn wir an der Umsetzung unserer Vision arbeiten, ein vollständiges Ökosystem der zellulären Landwirtschaft aufzubauen, sagte Lejjy Gafour, CEO von CULT. Ich bin dem Board of Directors dankbar, dass es mich vom President zum CEO befördert hat, und ich werde mich noch mehr als bisher bemühen, einen Mehrwert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen baut weiterhin eine beeindruckende Grundlage der zellulären Landwirtschaft auf und ich freue mich, auf dieser aufzubauen, fügte Herr Gafour hinzu.

Optionen

Als Gegenleistung für seine Ernennung hat das Unternehmen Herrn Gafour 500.000 Optionen zum Erwerb von bis zu 500.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von $0,17 je Stammaktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum gewährt, gemäß dem Aktienoptionsplan, der am 26. April 2021 von den Aktionären genehmigt wurde. Fünfundzwanzig Prozent der Optionen werden drei Monate nach dem Datum der Gewährung übertragen, die übrigen fünfundsiebzig Prozent der Optionen werden drei, sechs und neun Monate später in Tranchen gleicher Größe gewährt.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Lejjy Gafour

Lejjy Gafour, President

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: +1 (833) HEY-CULT (+1 (833) 439-2858)

E-Mail: ir@cultfoodscience.com

Web: www.CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Für Anfragen über CULT Food Science in Französisch wenden Sie sich bitte an:

Maricom Inc.

Tel: (888) 585-6274

E-Mail: rs@maricom.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

Fußnoten

1. Our Story, Cellular Agriculture Canada, 2019, www.cellag.ca

Quelle: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cult Food Science Corp.

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

Cult Food Science Corp.

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, British Columbia

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Webdesign im Jahr 2022 und 6 Merkmale einer guten Webdesign Agentur Defense Metals Corp. bohrt 3,81 % gesamtes Seltenerdmetalloxid auf 117 m, einschließlich 4,87 % auf 38 m bei Wicheeda