DACH Spa Award 2026: Hotel Prinz-Luitpold-Bad im Allgäu ausgezeichnet

Natur, Geschichte und Wellness: Das traditionsreiche Hotel in Bad Hindelang zählt zu den Gewinnern des renommierten Spa-Awards im deutschsprachigen Raum

Bad Hindelang/Allgäu. Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang zählt zu den Gewinnern des DACH Spa Awards 2026. Die Auszeichnung würdigt herausragende Spa- und Wellnesskonzepte im deutschsprachigen Raum – und damit ein Haus, das Wellness nicht als kurzfristigen Trend versteht, sondern seit Generationen mit Natur, Wasser, Ruhe und Gastfreundschaft verbindet.

Das familiengeführte Natur- und Wellnesshotel liegt oberhalb von Bad Oberdorf, eingebettet in die Allgäuer Bergwelt. Seit 1864 ist das Prinz-Luitpold-Bad ein Ort der Erholung – geprägt von seiner eigenen Schwefelquelle, historischem Charme und einer außergewöhnlichen Lage zwischen Bergen, Wiesen, Wald und Wasser.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir viel, weil sie sichtbar macht, was unser Haus im Kern auszeichnet“, sagt Geschäftsführer Armin Gross. „Unser Spa ist kein austauschbarer Wellnessbereich. Er lebt von der Natur vor der Tür, von unserem Quellwasser, von Wärme und Ruhe – aber vor allem von den Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Gäste wirklich ankommen können. Dieser Preis gehört deshalb ganz besonders unserem Team.“

Der Wellnessbereich des Hotel Prinz-Luitpold-Bad verbindet klassische Spa-Elemente mit der Kraft der Allgäuer Natur. Gäste entspannen in beheizten Pools mit Bergblick, im Hallenbad mit hauseigenem Schwefel-Quellwasser, in verschiedenen Saunen, Panorama-Ruheräumen, auf Wärmeliegen und Wasserbetten. Anwendungen mit Moor, Kräutern, Heu und Schwefelwasser greifen die natürlichen Ressourcen der Region auf. Ergänzt wird das Angebot durch Kneipp-Anwendungen, Massagen, Kosmetik und ein Spa-Café, das den Wellnesstag um einen genussvollen Ruhepunkt erweitert.

Eine besondere Rolle spielt der weitläufige Garten: mit Naturteich, altem Baumbestand, Wald-Day-Beds im natürlichen Schatten und dem nahen Bach, dessen kühl sprudelndes Wasser den Spa-Bereich auf ganz eigene Weise prägt. Hier entsteht eine Form von Erholung, die nicht inszeniert wirkt, sondern gewachsen ist – ruhig, ursprünglich und unmittelbar mit der Landschaft verbunden.

Auch Sabine Gross sieht in der Auszeichnung eine Anerkennung für das Zusammenspiel vieler Bereiche im Haus: „Wellness beginnt für mich nicht erst bei einer Anwendung. Sie beginnt mit einem freundlichen Blick, einem liebevoll vorbereiteten Ruheraum, einem sauberen Handtuch, einem guten Essen, einer aufmerksamen Begrüßung. Unser Spa-Team, Housekeeping, Technik, Küche, Service und Rezeption tragen alle dazu bei, dass aus schönen Räumen ein Ort wird, an dem Menschen loslassen können.“

Gerade diese Verbindung aus gewachsener Geschichte und zeitgemäßer Erholung macht das Hotel Prinz-Luitpold-Bad besonders. Das Haus versteht sich nicht als lautes Luxushotel, sondern als Natur- und Wellnesshotel mit Charakter: ein Ort mit Grandhotel-Anmutung, alpiner Bodenständigkeit und einer tiefen Verwurzelung im Allgäu.

„Wir glauben, dass echte Erholung nicht durch immer mehr Reize entsteht, sondern durch das richtige Maß: Wärme, Wasser, Natur, Ruhe, gutes Essen und Menschen, die ihren Beruf mit Haltung ausüben“, so Armin Gross. „Der DACH Spa Award 2026 ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir werden unseren Weg weitergehen – natürlich, persönlich und mit großer Wertschätzung für unser Team und unsere Gäste.“

Über das Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad ist ein familiengeführtes Natur- und Wellnesshotel in Bad Hindelang im Allgäu. Seit 1864 steht das Haus für Erholung, Gastfreundschaft und die Verbindung von Natur, Wasser und Wohlbefinden. Der Wellnessbereich mit Pools, Saunen, Ruheräumen, Schwefel-Quellwasser, Naturgarten, Teich und Anwendungen mit regional inspirierten Naturprodukten bildet einen zentralen Bestandteil des Hotelangebots.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A. Gross GmbH & Co. KG Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Herr Armin Gross

Andreas-Gross-Str. 7

87541 Bad Hindelang

Deutschland

fon ..: 083248900

fax ..: 08324890379

web ..: https://www.luitpoldbad.de

email : armin.gross@luitpoldbad.de

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang ist ein familiengeführtes Natur- und Wellnesshotel im Allgäu. Seit 1864 steht das Haus für Erholung, Gastfreundschaft und die besondere Verbindung von historischer Atmosphäre, alpiner Natur und zeitgemäßem Wellnesskomfort.

Oberhalb von Bad Oberdorf gelegen, bietet das Hotel einen weiten Blick in die Allgäuer Bergwelt und verbindet den Charakter eines traditionsreichen Grandhotels mit der Wärme eines persönlich geführten Hauses. Zum Angebot gehören großzügige Zimmer und Suiten, eine feine regionale Küche, ein vielseitiger Wellnessbereich sowie Programme rund um Bewegung, Natur, Entspannung und Begegnung.

Der Spa-Bereich zählt zu den prägenden Elementen des Hauses: beheizte Pools mit Bergblick, Hallenbad mit hauseigenem Schwefel-Quellwasser, Saunen, Ruheräume, Anwendungen mit Moor, Kräutern, Heu und Schwefelwasser sowie ein weitläufiger Garten mit Naturteich, Bachlauf und Wald-Day-Beds schaffen einen Ort der Ruhe, der stark von seiner Lage und Geschichte geprägt ist.

Neben Wellness und Erholung bietet das Hotel Prinz-Luitpold-Bad auch Raum für Tagungen, Seminare, Feste und besondere Urlaubsprogramme. Die Philosophie des Hauses verbindet gewachsene Tradition mit einem natürlichen, persönlichen und herzlichen Gastgeberverständnis.

Geführt wird das Hotel von der Familie Gross in der vierten Generation. Das Haus versteht sich als Ort, an dem Gäste nicht nur übernachten, sondern ankommen, aufatmen und neue Kraft schöpfen können.

Pressekontakt:

A. Gross GmbH & Co. KG Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Herr Armin Gross

Andreas-Gross-Str. 7

87541 Bad Hindelang

fon ..: 083248900

email : armin.gross@luitpoldbad.de

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