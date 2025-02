Darkpop-Princess TI:YE: „Is This War?“ – Kriegserklärung gegen den Muff des Mainstreams

TI:YE, Mannheimer Multitalent, gilt für viele als d i e Darkpop-Entdeckung des Jahres. Mit „Is This War?“ veröffentlicht die Ausnahmekünstlerin am 14.02. ihr langerwartetes Debüt-Album

Bereits mit ihren Singles „Animal Kingdom“, „The Storm“ und „Time to Heal“, sorgte sie für Raunen im Recordbiz. Als Kind vietnamesischer Kriegsflüchtlinge setzt sich TI:YE mit Themen der transgenerationalen Vergangenheit, Kultur- und Identitätskonflikten, Trauma und Heilung auseinander. Ihr Versuch, dem Unaussprechlichen eine Stimme zu geben, entwickelte sich dabei zur unverwechselbaren Vielschichtigkeit ihres Stils.

Und dieser sucht seinesgleichen: Sie vereint raffiniertes Sounddesign, ausgefeiltes Klavierspiel und feinsinnig produzierte Trip-Hop-Beats in einer eindrucksvollen Einheit. TI:YEs Stimme trifft Zuhörer:innen auf geradezu unheimliche Art und lässt sie ihre Verbitterung und Anklage, Trauer und Hoffnung zutiefst mitempfinden. In Zusammenarbeit mit dem Electronica-Künstler Gavin Gabriel (Popakademie Mannheim) und Produzent Rolf Munkes (Empire Studios) entstand das Projekt. Eine Kreativ-Explosion für Kenner.

Die Musikerin bewegt sich dabei zwischen Kulturen und Identitäten: TI:YE (Klara Truong) ist in Mannheim aufgewachsen. Eine klassische Klavierausbildung begann sie im Alter von fünf Jahren und erzielte fortan Erfolge bei Musikwettbewerben wie „Jugend musiziert“. Von klein auf sang sie in Chören, Gitarre brachte sie sich mit 14 selbst bei. Im selben Alter begann sie, in Bandprojekten mitzuwirken und eigene Lieder zu schreiben. Sie komponiert sowohl am Klavier als auch an der Gitarre. Als schaffende Künstlerin ist sie mit unterschiedlichen Veröffentlichungen und Projekten im Musikbereich vertreten. Einen erste Achtungserfolg im Alternative-Biz setzte sie mit ihrem Album „Parting Lights“ des Indiepop-Projekts „Kiyo“ (ebenfalls in Kooperation mit Produzent Rolf Munkes, erschienen bei 7us). Damit schaffte sie es in viele Playlisten und bis ins Öffentlich-Rechtliche TV.

Seit 2021 produziert sie einen Großteil ihrer Songs selbst. Ihr Stil entwickelte sich dabei in eine elektronischere Richtung und weist experimentelle Anteile sowie Einflüsse aus dem Soul und Trip Hop auf. Sie lässt in ihren Liedern außerdem vermehrt autobiografische Aspekte einfließen und weiß düstere, zuweilen psychologische Themen feinsinnig in Wort und Ton zu fassen. Inspiriert ist ihre Musik von Künstlern wie Bat for Lashes, Bon Iver, Massive Attack und James Blake. Einflüsse aus der Klassik wie Chopin und Debussy verleihen ihrem Klavierspiel die klingende Leichtigkeit. Live tritt sie (Gesang, Klavier, Gitarre) mit Gavin Gabriel (Synthesizer) und Patrick Werner (Schlagzeug), beides Absolventen der Mannheimer Popakademie auf.

