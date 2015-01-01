Das beliebte Reiseziel Kappadokien wird in den MICHELIN-Guide 2026 aufgenommen

Die Heißluftballons, die anmutig über der einzigartigen Felsenlandschaft und die magischen Feenkamine Kappadokiens schweben sind mittlerweile ein bekanntes Bild.

Die Region zählt zu den einzigartigsten Kulturlandschaften in Türkiye und ist bekannt für ihre Höhlenhotels, unterirdischen Städte, die einst den frühen Christen Schutz boten, und Ballonfahrten bei Sonnenaufgang. Allein im Jahr 2024 verzeichneten die Museen und archäologischen Stätten Kappadokiens über 4,37 Millionen Besucher und gelten damit als eines der wichtigsten kulturellen Reiseziele des Landes. Auch die Ballonfahrten erreichten mit 933.000 Teilnehmern einen historischen Rekord.

Kappadokien zieht Reisende aus Europa, Nordamerika und Asien gleichermaßen an. Neben der landschaftlichen und historischen Faszination ist insbesondere das kulinarisches Erbe, das tief in den türkischen und anatolischen Traditionen sowie im lokalen Terroir verwurzelt ist – und nun auch vom MICHELIN-Führer ausgezeichnet wird. Dies stärkt die Bedeutung der Region als gastronomisches Reiseziel.

Kulinarische Spezialitäten

Das kulinarische Angebot Kappadokiens zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Fleisch- und Gemüsegerichten aus. Besonders bekannt ist der Testi Kebabi, ein traditionelles Gericht, das in einem verschlossenen Tontopf langsam gegart und am Tisch spektakulär geöffnet wird. Diese Spezialität, oft auch in sozialen Medien präsentiert, verbindet Showeffekt mit intensivem Geschmack und Aroma.

Ebenfalls typisch für die Region sind die in Tandir-Öfen gegarten Fleischgerichte sowie die berühmten Kayseri manti – kleine Teigtaschen, die mit Joghurt, geschmolzener Butter und aromatischen Gewürzen serviert werden. Auch Suppen haben in Kappadokien eine besondere Tradition. Beispiele sind Ürgüp tarhanasi, eine regionale Variante aus Joghurt, Weizen und Kichererbsen, oder die klassische Tandir-Suppe. Weitere Spezialitäten sind Kayisi Yahnisi (Lamm mit getrockneten Aprikosen), Zerdeli Pilav (Reis mit Traubenmelasse, Mandeln und Rosinen), gefüllte Quitten sowie Agpakla, ein deftiger Bohneneintopf mit Fleisch.

Das Dessertangebot reicht von in Butter gekochten Feigen und Kürbisdesserts über köftür (Traubenhonig) und kuru kaymak (getrocknete Sahne) mit Bio-Honig bis hin zu dolaz, einer Variante der Mehlhalva. Nicht fehlen darf die bekannteste Süßspeise: Baklava. In Kappadokien wird es als Damat Baklava in Ürgüp auf besondere Weise zubereitet.

Weinkultur mit Geschichte

Neben der Küche sind auch die Weine der Region hervorzuheben. Die Weinbautradition reicht bis in die Zeit der frühen christlichen Mönche zurück. Das Klima mit viel Sonnenschein und der vulkanische Boden schaffen ideale Bedingungen für den Anbau. Typische Rebsorten sind Öküzgözü, Kalecik Karasi, Bogazkere, Narince sowie der bekannte Weißwein Emir, der für seine frische, mineralische Note geschätzt wird.

Mit der Aufnahme in den MICHELIN-Führer rückt Kappadokien nicht nur als landschaftlich und historisch bedeutende Region, sondern auch als kulinarisches Reiseziel verstärkt in den Fokus.

Download-Link für Fotos: https://docs.tga.gov.tr/3fyvua2g

