Kroatien – Top 10 Reiseziel 2024 bei Lonely Planet

Kroatien taucht regelmäßig als Empfehlung in verschiedenen Kategorien bei Lonely Planet auf. In der aktuellen Liste der besten Reiseziele der ganzen Welt sogar in den Top 10!

Lonely Planet, einer der wichtigsten und bekanntesten Reiseführer für Individualreisen veröffentlicht jedes Jahr Listen und Rankings auf der Grundlage von Reiseerfahrungen, Reisezielen und Trends.

Kroatien taucht regelmäßig als Empfehlung in verschiedenen Kategorien bei Lonely Planet auf. In der aktuellen Liste der besten Reiseziele der ganzen Welt landet Kroatien jetzt sogar in den Top 10! Und das zu Recht: Denn nicht nur die Küste mit Hunderten von Inseln und Traumstränden beeindruckt die Besucher.

Kroatien ist landschaftlich unglaublich abwechslungsreich und von beeindruckender Vielfalt und deshalb für Individualreisende ein echtes Muss. Und auch wenn durch den Euro auch hier die Preise angestiegen sind, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in Kroatien immer noch topp. Nicht nur die Gastronomie bietet teilweise echte Highlights, es macht auch einfach unglaublich viel Spaß, auf den zahlreichen Märkten wirklich frisches Obst und Gemüse einzukaufen und dann zusammen in der Ferienwohnung oder dem Ferienhaus gemeinsam zu kochen.

Wenn man dann zusammen mit dem Partner oder der ganzen Familie auf der Terrasse sitzt und das Licht langsam ganz weich wird, die Landschaft in warme Farben taucht und die Konturen der Hügel und Berge hervortreten, dann ist man im Paradies angekommen. Wenn es dann irgendwann ganz still wird und die Grillen zum Konzert einladen, dann ist das der Inbegriff für Urlaub und Erholung.

Das hört sich jetzt echt kitschig an? Stimmt! Ist es auch ­- so kitschig, dass man es jedes Jahr wieder erleben will. Und deshalb ist das hier nicht nur eine Liebeserklärung an Kroatien und seine Menschen, die viel mehr sind als nur Gastgeber. Es ist auch eine klare Empfehlung für die Individualreise. Damit kann man nämlich am besten eintauchen in das kroatische Lebensgefühl. Das findet man auf der Straße, in den Dörfern und Ortschaften, auf den Märkten und in den kleinen Geschäften, wo man sich einfach nur mal ziellos treiben lässt. Und natürlich, indem man einfach mal in der Stille mit allen Sinnen die Umgebung in sich aufnimmt.

Und deshalb ist es auch eine klare Empfehlung dafür, sich für den Frühling, den Sommer oder den Herbst ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung zu mieten, zum Beispiel hier bei https://kroatien-ferienwohnungen.com . Ist das etwa Werbung? Na klar ist es das, denn wenn man etwas wirklich gut findet, dann kann man das auch empfehlen! Und das ist dann Werbung, in diesem Fall Werbung für ein wunderschönes Lebensgefühl und eine traumhafte Zeit im Jahr, die man nicht so schnell vergisst. Und deshalb empfehlen wir auch noch besonders die ihren liebsten Vierbeiner immer dabei haben, das hier: https://www.kroatien-ferienwohnungen.com/ferienhaeuser-mit-hund/ .

Und wer jetzt immer noch woanders hinfahren will, ist selber schuld! Wir wünschen an dieser Stelle auf jeden Fall viel Spaß bei der Planung Ihrer schönsten Zeit im Jahr 2024!

Die CasaSolis GmbH betreibt ein Ferienhaus-Portal. „Kroatien-Ferienwohnungen.com“ ist eine neue Plattform für Vermittlung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen exklusiv in Kroatien!

Mit mehr als 10.000 Häusern und Wohnungen ist https://kroatien-ferienwohnungen.com einer der größten Vermittler von Ferienimmobilien in Kroatien für den deutschsprachigen Raum.

Die Betreiber besitzen sehr gute Landeskenntnisse, einer der Mitbegründer und Geschäftsführer ist selbst Kroate, lebt aber seit seiner Kindheit in Deutschland und kennt somit auch genauso die Bedürfnisse der Kunden aus dem deutschsprachigen Raum.

Als besonderer Kundenservice und Alleinstellungsmerkmal ist ein Preisvergleich der ausgewählten Objekte mit vergleichbaren Häusern/Wohnungen in der Region zu nennen.

