Schöner schwimmen in Kroatien

Häuser mit Pool werden immer beliebter. Wer jetzt bucht, findet die besten Angebote!

Es ist nicht mehr ein Privileg der High Society, seine Ferien in einem Haus mit Pool zu verbringen. Immer mehr Menschen entdecken diesen Luxus für sich: Familien zum Beispiel, weil sie ihre Kinder im Wasser immer im Blick haben, während sie entspannt mit einem Buch auf dem Liegestuhl im Schatten den Tag genießen können. Paare, weil sie oft lieber abends auf der Promenade am Meer flanieren als tagsüber in der prallen Sonne zu brüten. Sie genießen die Freiheit, am Haus zu bleiben und sich jederzeit ein gekühltes Getränk aus dem Kühlschrank zu holen. Ein Haus mit Pool erhöht den Erholungswert der Ferien ungemein.

In Kroatien hat sich ein Anbieter für Ferienhäuser und Ferienwohnungen etabliert, der eine eigene Rubrik extra für Häuser und Wohnungen mit Pool angelegt hat. kroatien-ferienwohnungen.com ist dann auch die 1. Adresse, wenn Sie aus einem riesigen Angebot von Ferienimmobilien in Kroatien Ihre Auswahl treffen wollen.

Aber auch hier gilt: Wer früh bucht, hat nicht nur die größte Auswahl, sondern auch noch die Chance auf wirkliche Schnäppchen zu attraktiven Preisen. Einen gute preisliche Einordnung der angebotenen Häuser findet sich ebenfalls bei diesem Anbieter. Aus dem Durchschnittspreis aller verfügbaren Objekte mit verschiedenen Kriterien stellt er online eine aktuelle Grafik zur Verfügung, an der die Preiswertigkeit des gefundenen Hauses oder der Wohnung sofort ablesbar ist. Also, jetzt schon buchen und das beste Angebot sichern. Die Saison in Kroatien beginnt am 1. April 2023. Aber natürlich können Sie auch noch für den kommenden Herbst kurzfristig attraktive Ferienhäuser entdecken!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CasaSolis

Herr Zlatko Kauric

Königsberger Str. 1

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 58002095-0

web ..: http://kroatien-ferienwohnungen.com

email : presse@kroatien-ferienwohnungen.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

CasaSolis

Herr Zlatko Kauric

Königsberger Str. 1

40231 Düsseldorf

fon ..: +49 211 58002095-0

web ..: http://kroatien-ferienwohnungen.com

email : presse@kroatien-ferienwohnungen.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Rente: Zwei Klassen beim Hinzuverdienst alps-resorts.com – Ferienhaus-Urlaub in Bayern & Österreich