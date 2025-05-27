Gallipoli Wreck Fest 2025

Çanakkales faszinierendes Unterwassererbe rückt beim renommierten „International Underwater. Photography Competition“ in den Mittelpunkt.

Çanakkale in der nordägäischen Region von Türkiye verbindet Geschichte, Mythos und Natur auf einzigartige Weise. Die legendären Ruinen von Troja, sonnenverwöhnte Weinberge, türkisblau glitzernde Küsten und stille Inseln prägen das Bild. Doch der vielleicht größte Schatz der Stadt verbirgt sich unter der Meeresoberfläche.

Als eines der eindrucksvollsten Tauchreviere sowohl in Türkiye als auch weltweit bietet Çanakkale nicht nur farbenprächtige Meereswelten, sondern auch historische Schiffswracks, die auf dem Meeresgrund ruhen und ihre Geschichten zu erzählen scheinen.

Im Zentrum dieses Unterwasserreichs liegt der Historische Unterwasserpark von Gallipoli. Hier finden sich bedeutende Relikte aus dem Ersten Weltkrieg, einem der prägendsten militärischen Konflikte des 20. Jahrhunderts. Über Jahrzehnte hinweg wurden die Spuren des Krieges von der Natur zurückerobert und haben sich zu lebendigen Habitaten entwickelt, in denen einzigartige Meeresfauna in Einklang mit der Geschichte gedeiht. Nun rückt ein außergewöhnliches Ereignis diese stummen Zeugen der Vergangenheit ins internationale Rampenlicht.

Unter den Wellen der Geschichte

Das Gallipoli Wreck Fest – International Underwater Photography Competition findet vom 29. August bis 7. September 2025 im Historischen Park statt. Ziel ist es, die Geschichte der versunkenen Wracks von Çanakkale auf eine Weise sichtbar zu machen, wie es bisher nicht möglich war.

Internationale Spitzenfotografen und -videografen der Unterwasserszene reisen dafür nach Çanakkale, um die seltene Verbindung von Kulturerbe und Naturwundern festzuhalten. Mit ihren beeindruckenden Aufnahmen werden sie sowohl die Bedeutung der Wracks aus dem Ersten Weltkrieg als auch das Profil der Region als Tauchtourismus-Destination stärken.

Der Wettbewerb ist am 29. August mit der Ankunft der Teilnehmer in Istanbul gestartet. Die feierliche Eröffnung fand im Schloss von Seddülbahir statt. Im Anschluss folgten die Bootszuweisungen und die Vorbereitung der Tauchausrüstung.

Vom 31. August bis 3. September stehen vier intensive Tauchtage im Historischen Unterwasserpark von Gallipoli auf dem Programm, bei denen die Teams die Wracks der Kriegsschiffe des Ersten Weltkriegs fotografieren. Am 4. September haben die Teilnehmer Gelegenheit, ihre Aufnahmen zu bearbeiten und die Region zu erkunden, bevor die finalen Beiträge eingereicht werden.

Am 5. September bewertet eine hochkarätige Jury die Arbeiten. Am Abend werden die Sieger im Rahmen einer Preisverleihung und Abschlusszeremonie geehrt. Am 6. und 7. September kehren die Gäste schließlich nach Istanbul zurück – im Gepäck unvergessliche Erlebnisse und Bilder, die Çanakkales versunkene Geschichte lebendig werden lassen.

Die während des Wettbewerbs entstehenden Fotografien und Videos gehen weit über reine Ästhetik hinaus. Sie eröffnen eine immersive Sicht auf Çanakkales Vergangenheit, verbinden militärische Geschichte mit maritimem Erbe und kulturellem Gedächtnis. So wird der Wettbewerb nicht nur eine Bühne für Unterwasserkunst, sondern auch ein wirkungsvolles Instrument, um Kulturerbe nachhaltig zu bewahren und Çanakkale weltweit als Top-Destination für Taucher zu etablieren.

Bilder zum Download: https://docs.tga.gov.tr/kw8p8bg9

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

