Malta: Kulinarische Kollaboration – Malta Tourism Authority veranstaltet „Michelin-Star Maltese-German 4-Hands

Die Michelin-Chefköche Jonathan Brincat und Yannic Stockhausen kreieren gemeinsames 8-Gänge-Menü

Valletta / Frankfurt am Main, 06. Juli 2023. Ein Abend, der zu Schmecken wusste: Unter dem Motto „Michelin-Star Maltese-German 4-Hands-Dinner“ lud das maltesische Fremdenverkehrsamt am Dienstag, den 4. Juli 2023, zu einem Dinner-Event ein: Rund 30 Personen, darunter Journalisten, Influencer sowie eine Delegation aus Malta inklusive Carlo Micallef und Dr. Gavin Gulia, CEO respektive Chairman der Malta Tourism Authority, fanden sich im Berliner Restaurant Cordo zu einem geselligen Abend im Zeichen der Kulinarik ein. Zu Besuch in Deutschland war der Chefkoch des Michelin-besternten Restaurants Noni in Valletta, Jonathan Brincat, welcher gemeinsam mit dem Cordo-Chefkoch Yannic Stockhausen den Gästen ein 8-Gänge-Menü zauberte.

Das Restaurant Cordo ist ein entspanntes Feinschmeckerrestaurant und wurde 2023 zum dritten Mal hintereinander mit einem Guide Michelin Stern ausgezeichnet; hinzu gab es den „Grünen Stern“ für nachhaltige Gastronomie. Das Noni ist eines von sechs Restaurants auf Malta, die der Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet hat. Anknüpfend an die reiche Geschichte des Lokals, wird hier Gästen ein feines Esserlebnis in einer entspannten Atmosphäre geboten.

Um das maltesische Erlebnis neben den Speisen abzurunden, wurde unter anderem Wein aus Malta eingeflogen. Zudem erhielten die Gäste eine zum Abend passende Goodie Bag. Der kulinarische Abend konnte erfolgreich zum Networking sowie geselligen Austausch genutzt werden und machte Lust darauf, den maltesischen Archipel zu besuchen, um sich vor Ort von der abwechslungsreichen Küche Maltas faszinieren zu lassen.

Maltas landestypische Kulinarik auf dem Höhenflug

In den letzten Jahren hat sich Malta als gastronomisches Reiseziel etabliert. Die Fusion unterschiedlicher Stile und Aromen als Resultat des historischen Erbes der zahlreichen Kulturen, die hier in den vergangenen 7.000 Jahren siedelten, ist einzigartig. Die Spuren aus den verschiedenen Einflüssen verschmelzen zu einem speziellen kulinarischen Angebot, das es so nur auf Malta gibt. Dabei steht besonders die Verwendung von regionalen, frischen Zutaten im Mittelpunkt. Die genuin maltesische Küche macht den Mittelmeerarchipel zu einer spannenden Destination für Feinschmecker und Reisende, die das Land gern über den Gaumen erkunden.

