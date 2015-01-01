Das Beratungsangebot der InHalten AG – Lösungsorientierte Unterstützung für Beruf und Alltag

Die InHalten AG bietet vielfältige Beratungsformen für Menschen, die sich durch persönliche Entwicklung neue Perspektiven erschliessen möchten.

Menschen in komplexen Lebenssituationen benötigen oft mehr als oberflächliche Ratschläge. Die InHalten AG hat darauf reagiert und ein differenziertes Beratungsangebot entwickelt, das sich an den individuellen Bedürfnissen orientiert. Das Spektrum reicht von kurzfristiger Unterstützung bei Veränderungsprozessen bis hin zu längerfristiger Begleitung in Übergangsphasen. Besonders die Kombination aus Gespräch und kreativer Tätigkeit hebt sich von herkömmlichen Beratungsformen ab. Die Angebote richten sich an Erwachsene aller Altersgruppen, die ihre Ressourcen entdecken und stärken möchten.

Einzelgespräche als Kern des Angebots

Das Herzstück der Beratungsarbeit von InHalten bilden die Einzelgespräche. Diese finden wahlweise in den Räumlichkeiten in Stallikon, in Zürich oder per Video-Call statt. Die zeitliche Flexibilität ermöglicht es Berufstätigen, auch ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten Termine wahrzunehmen.

Der Ablauf orientiert sich an den Bedürfnissen der Ratsuchenden. Ein unverbindliches Erstgespräch klärt die Ausgangssituation und definiert realistische Ziele. Daraus entwickelt sich entweder eine einmalige Beratung oder ein längerfristiger Begleitprozess. Diese Herangehensweise respektiert sowohl zeitliche als auch finanzielle Möglichkeiten der Klienten.

Typische Sitzungen dauern zwischen einer und eineinhalb Stunden. Diese Zeitspanne hat sich bewährt, um einerseits ausreichend Raum für tiefere Reflexion zu schaffen, andererseits aber nicht zu ermüdend zu wirken. Die Frequenz der Termine wird individuell angepasst – manche Menschen profitieren von wöchentlichen Gesprächen, andere bevorzugen grössere Abstände.

Thematische Schwerpunkte der Einzelberatung

Die Einzelberatung im Alltag deckt verschiedene Lebensbereiche ab. Berufliche Themen nehmen dabei einen wichtigen Platz ein. Menschen vor Karriereentscheidungen, in Führungspositionen oder vor dem Ruhestand suchen häufig neutrale Beratung in Zürich, um ihre Situation zu reflektieren.

Private Herausforderungen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Beziehungsthemen, familiäre Konflikte oder persönliche Krisen erfordern einen geschützten Rahmen, den die Einzelgespräche bieten. Hier geht es darum, eigene Verhaltensmuster zu erkennen und neue Handlungsoptionen zu entwickeln.

Innovative Verbindung von Gespräch und manueller Tätigkeit

Eine Besonderheit von InHalten stellt die Kombination aus Gesprächsberatung und handwerklichen Aktivitäten dar. Diese Form der Beratung ermöglicht es, während des Arbeitens mit den Händen, wichtige Themen zu besprechen. Diese Methode spricht Menschen an, die über reine Gesprächsführung schwer Zugang zu ihren Gefühlen finden.

Die Aktivitäten reichen von einfachen Holzarbeiten bis hin zu kreativen Gestaltungsaufgaben. Wichtig ist dabei nicht das Ergebnis, sondern der Prozess. Während die Hände beschäftigt sind, entspannt sich oft der Kopf. Neue Gedanken können entstehen, festgefahrene Muster werden durchbrochen.

Besonders bewährt hat sich diese Herangehensweise bei Menschen mit depressiven Phasen, bei Burnout-Betroffenen oder bei Personen, die Schwierigkeiten haben, über ihre Probleme zu sprechen. Die manuelle Tätigkeit schafft eine natürliche Gesprächssituation, die weniger bedrohlich wirkt als das klassische Beratungsgespräch.

Zielgruppen für die kombinierte Beratung

Die Beratung für Kopf, Herz und Hand eignet sich für verschiedene Personengruppen:

– Menschen mit hoher intellektueller Belastung im Beruf

– Personen, die Entspannung und Reflexion verbinden möchten

– Ratsuchende mit längerfristigen Beratungsbedürfnissen

– Menschen, die praktische Tätigkeiten schätzen

Diese Form der Beratung erfordert mehr Zeit und wird daher meist in längeren Abständen durchgeführt. Halbtägige oder ganztägige Sessions ermöglichen es, tiefere Prozesse in Gang zu setzen und nachhaltige Veränderungen anzustossen.

InHalten AG bei beruflichen Übergängen und Lebensphasen

Die InHalten AG hat sich als kompetenter Partner für Menschen in Übergangssituationen etabliert. Berufliche Neuorientierungen gehören zu den häufigsten Beratungsanlässen. Dabei geht es nicht nur um praktische Fragen wie Bewerbungsstrategien, sondern um grundlegende Überlegungen zur eigenen Laufbahn.

Die Beratung bei Pensionierung nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand bringt für viele Menschen grundlegende Veränderungen mit sich. Hier unterstützt die Beratung dabei, diese neue Lebensphase aktiv und sinnvoll zu gestalten.

Auch jüngere Berufstätige nutzen die Angebote, wenn sie sich in ihrer aktuellen Position nicht mehr wohlfühlen oder neue Herausforderungen suchen. Die neutrale Aussenperspektive hilft dabei, eigene Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen und konkrete Schritte zu planen.

Unterstützung für Führungskräfte

Führungskräfte stehen vor besonderen Herausforderungen. Sie müssen Entscheidungen treffen, die andere Menschen betreffen, und tragen häufig grosse Verantwortung. Gleichzeitig haben sie oft niemanden im direkten Umfeld, mit dem sie ihre Zweifel und Sorgen besprechen können.

InHalten bietet psychosoziale Beratung für Führungskräfte, die sich in komplexen Situationen befinden. Dabei geht es um Themen wie Mitarbeiterführung, Konfliktlösung oder den Umgang mit Stress und Überforderung. Die Beratung hilft dabei, die eigene Führungsrolle zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Besonders geschätzt wird die Diskretion und Neutralität der Beratung. Führungskräfte können hier offen über ihre Unsicherheiten sprechen, ohne befürchten zu müssen, dass diese Informationen in ihrem beruflichen Umfeld bekannt werden.

Flexible Termingestaltung und Zugänglichkeit

Die praktische Umsetzung der Beratung orientiert sich an den Bedürfnissen berufstätiger Menschen. Termine sind auch ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten möglich. Abendtermine oder Sitzungen am Wochenende ermöglichen es auch Menschen mit unregelmässigen Arbeitszeiten, das Angebot zu nutzen.

Die Standorte in Stallikon und Zürich sind gut erreichbar und bieten verschiedene Vorteile. Stallikon vermittelt eine ruhige, naturnahe Atmosphäre, die für viele Menschen entspannend wirkt. Die Zürcher Räumlichkeiten sind zentral gelegen und für Berufstätige gut erreichbar.

Für Menschen, die weiter entfernt wohnen oder aus anderen Gründen nicht vor Ort sein können, steht Online-Beratung zur Verfügung. Diese hat sich besonders während der letzten Jahre als vollwertige Alternative etabliert. Viele Klienten schätzen die Möglichkeit, von zu Hause aus an Beratungsgesprächen teilzunehmen.

Kostenstruktur und Finanzierung

Die InHalten AG legt Wert auf Transparenz bei den Kosten. Im Erstgespräch werden nicht nur die inhaltlichen Ziele geklärt, sondern auch der finanzielle Rahmen definiert. Dies schafft Klarheit und ermöglicht es den Ratsuchenden, die Beratung entsprechend ihrer Möglichkeiten zu planen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachten Leistungen. Es gibt keine versteckten Kosten oder langfristige Bindungen. Diese Transparenz entspricht dem Grundsatz der Selbstbestimmung, der die gesamte Beratungsarbeit prägt.

Für Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln werden individuelle Lösungen gesucht. Das Ziel ist es, niemanden aus finanziellen Gründen von der Beratung auszuschliessen. Gleichzeitig wird die Qualität der Beratung nicht kompromittiert.

Abgrenzung und Kooperationen

Die InHalten AG arbeitet bewusst im präventiven und entwicklungsorientierten Bereich. Die Angebote richten sich an Menschen, die ihre Situation verbessern möchten, aber keine therapeutische Behandlung benötigen. Diese klare Positionierung ermöglicht es, die Ressourcen optimal einzusetzen.

Bei Bedarf erfolgen Vermittlungen an spezialisierte Fachkräfte. Ein Netzwerk aus Therapeuten, Ärzten und anderen Beratern steht zur Verfügung. Diese Kooperationen stellen sicher, dass Ratsuchende immer die für sie passende Unterstützung erhalten.

Die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsanbietern ergänzt das eigene Angebot sinnvoll. Die InHalten AG versteht sich nicht als Allheilmittel, sondern als einen Baustein in einem grösseren Unterstützungssystem. Diese realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten schafft Vertrauen und führt zu besseren Ergebnissen für die Ratsuchenden.

