  • InHalten AG: Psychosoziale Beratung für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen

    Wenn die eigenen Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen, bietet die InHalten AG psychosoziale Beratung für Menschen, die kompetente Unterstützung im Alltag suchen.

    BildDas Leben stellt Menschen immer wieder vor Situationen, in denen die eigenen Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen – sei es durch berufliche Umbrüche, persönliche Krisen oder Lebensphasen, die eine grundlegende Neuausrichtung verlangen. Professionelle Begleitung kann in solchen Momenten den Unterschied machen. Die InHalten AG in Bonstetten bietet seit Jahren psychosoziale Beratung für Menschen, die keine Psychotherapie benötigen, aber dennoch kompetente Unterstützung suchen – praxisnah, menschlich und mit einem ganzheitlichen Blick auf den ganzen Menschen. Ein Angebot, das dort ansetzt, wo der Alltag zu schwer wird, um ihn allein zu tragen.

    Was die InHalten AG auszeichnet – und an wen sich das Angebot richtet

    Hinter dem Angebot steht Toni Lengen, ein erfahrener Berater mit einem Werdegang, der von der Jugendarbeit über die Unternehmensberatung bis zur psychosozialen Begleitarbeit reicht. Seit 1977 arbeitet er mit Menschen – in unterschiedlichen Rollen, aber stets mit demselben Grundsatz: Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht das Problem.

    Der Name «InHalten» ist dabei Programm. Er verbindet zwei Bedeutungen: das Innehalten – den Moment der Pause, der Reflexion – und den Inhalt, also die Frage nach dem, was das eigene Leben wirklich ausmacht. Wer hierher kommt, sucht nicht unbedingt eine Diagnose oder eine fertige Lösung. Er sucht jemanden, der zuhört, einordnet und gemeinsam mit ihm herausfindet, welche Schritte als Nächstes sinnvoll sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand ein klar umrissenes Anliegen mitbringt oder einfach nur das Gefühl, dass irgendetwas nicht mehr stimmt.

    Das Beratungsangebot richtet sich an Erwachsene in verschiedensten Lebenssituationen – an Menschen, die beruflich an einer Wegscheide stehen, die privat einen Einschnitt erlebt haben oder die schlicht das Gefühl haben, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, ohne genau sagen zu können, was. Beratung für Erwachsene bedeutet hier: ernst genommen werden, ohne sich rechtfertigen zu müssen.

    Für wen ist psychosoziale Beratung geeignet?

    Psychosoziale Beratung richtet sich an Menschen, die keine klinische Behandlung benötigen, aber in schwierigen Lebensphasen professionelle Unterstützung suchen. Die InHalten AG begleitet Einzelpersonen ebenso wie Gruppen – bei beruflichen Veränderungen, persönlichen Krisen, Orientierungslosigkeit oder dem Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung. Ein erster, unverbindlicher Kontakt per Telefon oder E-Mail genügt, um herauszufinden, ob das Angebot passt.

    Das Beratungsangebot im Überblick: Beratung für Einzelpersonen und Gruppen

    Das Angebot versteht sich nicht als Einheitslösung. Menschen sind verschieden, ihre Situationen sind verschieden – und entsprechend verschieden sind auch die Wege, die ihnen helfen. Toni Lengen hat über die Jahre ein Beratungsangebot entwickelt, das dieser Vielfalt Rechnung trägt und sich konsequent an den Bedürfnissen der Ratsuchenden orientiert – nicht an einem starren Beratungsschema.

    Einzelberatung – wenn der vertrauliche Rahmen zählt

    Die meisten Menschen beginnen mit einem Einzelgespräch. Das ist naheliegend: Persönliche Themen bespricht man zunächst lieber unter vier Augen, in einem Rahmen, der Vertraulichkeit garantiert und keine Erwartungen stellt. Neutrale Beratung in schwierigen Lebensphasen bedeutet hier, dass Toni Lengen ohne Vorurteile zuhört – und ohne den Drang, vorschnell Ratschläge zu erteilen.

    Die Einzelberatung ist flexibel gestaltet. Manche Menschen kommen einmal und haben danach die Klarheit, die sie gesucht haben. Andere entwickeln einen regelmässigen Rhythmus – alle zwei Wochen, einmal im Monat – je nachdem, was der Prozess verlangt. Es gibt keine Mindestzahl an Sitzungen und keine langfristigen Verpflichtungen. Was zählt, ist, ob die Begleitung nützt.

    Gruppenarbeit – wenn Gemeinschaft trägt

    Neben der Einzelberatung gibt es offene Gesprächsgruppen, in denen Menschen mit ähnlichen Lebenssituationen zusammenkommen. Gruppentreffen für Austausch und Unterstützung finden in kleinen Runden von vier bis sechs Personen statt – moderiert von Toni Lengen, aber getragen von den Teilnehmenden selbst.

    Was diese Gruppen besonders macht, ist die Erfahrung, nicht allein zu sein. Wenn jemand erzählt, womit er gerade kämpft, und andere nicken – weil sie es kennen – entsteht eine Form von Entlastung, die kein Einzelgespräch ersetzen kann. Begleitung in komplexen Lebenssituationen gelingt in der Gruppe oft auf eine Weise, die überraschend und nachhaltig wirkt. Besonders Menschen, die lange geglaubt haben, mit ihren Herausforderungen allein zu sein, erleben in der Gruppe häufig eine rasche und spürbare Erleichterung.

    Das Atelier – Beratung für Kopf, Herz und Hand

    Ein besonderes Merkmal des Angebots ist das Atelier. Hier verbindet Toni Lengen Gespräch mit manueller Tätigkeit – hobeln, schleifen, formen – und schafft damit einen Zugang, der über das reine Reden hinausgeht. Beratung für Kopf, Herz und Hand ist kein marketingtauglicher Slogan, sondern eine Beschreibung dessen, was im Atelier tatsächlich passiert: Wenn die Hände beschäftigt sind, entspannt sich der Geist – und Gedanken, die im direkten Gespräch blockiert bleiben, kommen in Bewegung.

    Längerfristige Atelierprojekte, die sich über mehrere Wochen erstrecken, haben sich besonders in schwierigen Lebensphasen als stabilisierend erwiesen. Sie geben Struktur, ein konkretes Ziel und das Erleben, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen – was in Phasen der Orientierungslosigkeit mehr wert sein kann, als es zunächst scheint.

    Psychosoziale Beratung in Zürich und Region: Flexibel, zugänglich, menschlich

    Das Angebot ist seit seiner Gründung in der Region Zürich verankert. Mit dem Umzug an die neue Adresse in Bonstetten steht Toni Lengen seinen Klientinnen und Klienten nun an einem ruhig gelegenen, gut erreichbaren Standort zur Verfügung. Die Beratung findet wahlweise vor Ort in Bonstetten, in Zürich oder online über Zoom statt – je nachdem, was für den jeweiligen Menschen am besten passt.

    Psychosoziale Beratung in Zürich und Umgebung bedeutet hier: kein langer Anmeldeprozess, keine Wartelisten, kein bürokratischer Aufwand. Der erste Schritt ist ein Anruf oder eine E-Mail – und bereits das erste Gespräch gibt Aufschluss darüber, ob und wie eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Toni Lengen legt grossen Wert darauf, dass sich Menschen von der ersten Minute an gut aufgehoben fühlen – denn nur so kann Beratung überhaupt wirken.

    Zu den Themen, mit denen Menschen zur Beratung kommen, gehören unter anderem:

    – Berufliche Veränderungen, Jobwechsel oder der Übergang in die Pensionierung
    – Persönliche Krisen, Trennungen oder der Umgang mit Verlust
    – Stressbewältigung und das Gefühl chronischer Überforderung
    – Orientierungslosigkeit in Lebensphasen, die eine Neuausrichtung verlangen
    – Der Wunsch nach persönlicher Entwicklung ohne konkreten Anlass

    InHalten AG – Kontakt und Standort

    Die InHalten AG ist unter folgender Adresse erreichbar:

    InHalten AG
    Toni Lengen
    Dorfstrasse 22
    8906 Bonstetten
    Schweiz
    Telefon: +41 79 354 25 06
    E-Mail: toni.lengen@inhalten.ch
    Web: www.inhalten.ch

    Lebensberatung in Zürich und Umgebung – unkompliziert, vertraulich und ohne Umwege. Wer merkt, dass er in einer Lebensphase steckt, die mehr verlangt, als er allein geben kann, findet hier einen erfahrenen Ansprechpartner, der zuhört – und der weiss, dass der erste Schritt oft der schwerste ist.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    InHalten AG
    Herr Anton Lengen
    Dorfstrasse 22
    8906 Bonstetten
    Schweiz

    fon ..: +41793542506
    web ..: https://inhalten.ch/impressum/
    email : pr@inhalten.ch

    InHalten bietet professionelle psychosoziale Beratung für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Das Unternehmen begleitet bei persönlichen Krisen und Lebensübergängen mit einem ganzheitlichen, ressourcenorientierten Ansatz. Dabei verbindet InHalten klassische Gesprächsberatung mit innovativen Methoden – für nachhaltige, individuelle Lösungen.

    Pressekontakt:

    InHalten AG
    Herr Anton Lengen
    Dorfstrasse 22
    8906 Bonstetten

    fon ..: +41793542506
    web ..: https://inhalten.ch/impressum/
    email : pr@inhalten.ch


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