Das IBB ist Deutschlands innovativster Weiterbildungsanbieter 2026

Den Branchensieg beim Ranking „Deutschlands innovativste Unternehmen“ von DEUTSCHLAND TEST sichert sich das IBB

Beim Ranking „Deutschlands innovativste Unternehmen“ von DEUTSCHLAND TEST in Zusammenarbeit mit dem Focus hat das Institut für Berufliche Bildung den Branchensieg in der Kategorie Weiterbildungsanbieter geholt. Mit einem Höchstwert von 100,0 Punkten setzt sich IBB an die Spitze aller ausgezeichneten Anbieter und übertrifft damit alle weiteren Wettbewerber der Branche.

Auszeichnung basiert auf Kundenbewertungen

Die Auszeichnung beruht auf den direkten Erfahrungen und Einschätzungen von Kundinnen und Kunden. Im Rahmen einer umfangreichen Befragung wurde ermittelt, welche Unternehmen in Deutschland als besonders innovativ wahrgenommen werden. Das IBB erreicht als einziger Weiterbildungsanbieter die volle Punktzahl von 100,0 und trägt damit den Titel „Branchensieger“.

Über das Ranking

Das Ranking „Deutschlands innovativste Unternehmen“ untersucht branchenübergreifend, welche Unternehmen aus Kundensicht als besonders zukunftsorientiert, fortschrittlich und innovativ gelten. DEUTSCHLAND TEST bewertet dabei Unternehmen aus zahlreichen Branchen anhand eines standardisierten Bewertungsverfahrens auf Basis von Kundenstimmen. Die Ergebnisse erscheinen jährlich und bieten einen unabhängigen Überblick über die Innovationskraft der deutschen Unternehmenslandschaft aus Verbraucherperspektive.

IBB: Weiterbildung, die mit der Zeit geht

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) gehört zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Seit der Gründung 1985 in Buxtehude bietet IBB über 1.000 Weiterbildungen, Umschulungen und Coachings an mehr als 1.000 Standorten bundesweit an. Zu den Schwerpunkten zählen Themen wie Künstliche Intelligenz, IT, Data Science, kaufmännische Berufe, Pädagogik und Marketing. Viele Angebote sind über den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder das Qualifizierungsgeld förderbar.

Die Auszeichnung als innovativster Weiterbildungsanbieter Deutschlands bestätigt den Kurs, den IBB konsequent verfolgt: Bildungsangebote entwickeln, die sich an den tatsächlichen Anforderungen des Arbeitsmarkts orientieren und Menschen dabei unterstützen, beruflich voranzukommen. Informationen zum Kursangebot des IBB gibt es hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung GmbH

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 51650

web ..: https://www.ibb.com/

email : presse@ibb.com

Das Institut für Berufliche Bildung, kurz IBB, wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern in Deutschland. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an zertifizierten Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

Pressekontakt:

IBB Institut für Berufliche Bildung GmbH

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

fon ..: 04161 51650

email : presse@ibb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zwei Lehrer hinterfragen das Bildungssystem in Deutschland – neues Sachbuch“Wieso sind euch eure Kinder egal?“ Diese Goldaktie sitzt auf Substanz – Schuldenfrei, riesige Goldbasis – und jetzt kommt der Newsflow!