Das kleine Seren 1×1 von Glow Recipe!

Seren wirken wahre Wunder: mit ihrer Wirkstoffpower lassen sie sich perfekt in jede Pflegeroutine einbauen und können miteinander kombiniert werden, um ganz spezifische Hautbedürfnisse zu befriedigen.

Die Wunderhelfer können nämlich eine Menge: Von einer beruhigenden, erneuernden und schützenden Wirkung bis hin zur Vermeidung von Akne und Breakouts, aber auch die Förderung von Elastizität, die Stimulierung der Kollagenproduktion und die Regulation der Ölproduktion sind einige der vielen Superkräfte der Glow Recipe Seren! Glow Recipe hat für jedes Hautbedürfnis das passende Serum im Repertoire! Und das Beste: die Seren lassen sich alle untereinander kombinieren.

Die 5 Seren im Überblick:

FECUHTIGKEITKEITSBOOSTER MIT AUFPOLSTERNDER WIRKUNG:

Das Plum Plump Hyaluronic Serum hat eine seidige Wassergel-Textur und ist mit saftiger Pflaume und 5 Molekulargewichten von Hyaluronsäure der nächsten Generation angereichert, die jede Hautschicht mit Feuchtigkeit versorgen und die Haut sichtbar praller machen. Kombiniert mit veganem Kollagen und veganem Seidenprotein spendet dieses leichte, ölfreie Serum trockener, feuchtigkeitsarmer Haut tiefenwirksam Feuchtigkeit und mildert sichtbare Fältchen für eine gesunde, pralle und jugendliche Haut.

Key Ingredienzen:

* Pflaume (3 Sorten): Drei antioxidantienreiche Pflaumen – Kakadu, Illawarra und Burdekin – hydratisieren, nähren und verjüngen die Haut sofort und im Laufe der Zeit und sorgen zusammen mit Hyaluronsäure für intensive, saftige Hydratation und ein jugendliches Aussehen.

* Kakadu-Pflaume enthält eine der höchsten Konzentrationen an Vitamin C (das 100-fache einer Orange!), um das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu straffen. Illawarra-Pflaume hat eine hohe Konzentration an Anthocyanen (7x mehr als Blaubeeren!). Die Burdekin-Pflaume enthält Mineralien wie Magnesium, Kalzium, Zink und Kalium sowie eine kraftvolle Kombination aus Anthocyanen und natürlichem Vitamin C, um die Haut zu schützen.

* Hyaluronsäure (5 Gewichte): Eine leistungsstarke Mischung aus Hyaluronsäuren mit mehreren Gewichten (ultra-niedriges, niedriges, mittleres, hohes und ultra-hohes Molekulargewicht), die die Hautschichten tief hydratisiert und für eine pralle, federnde Haut sorgt.

* Multi HA hat mehrere Molekulargewichte in einem Inhaltsstoff und bildet einen schwammartigen 3-D-Film, der jede Schicht Ihrer Haut mit Feuchtigkeit versorgt

* Tremella HA wird aus der Fermentation des Tremella-Pilzes gewonnen und hat ein sehr hohes Molekulargewicht, um den Feuchtigkeitsverlust an der Hautoberfläche zu reduzieren

* Flashfill HA ist eine neue Generation von HA, die die Bioverfügbarkeit der Hyaluronsäure in der Haut verbessert und länger in der Haut verbleibt

* Bio HA ist eine leistungsstarke HA mit feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften zur Unterstützung der Wasserbindung

* Veganes Kollagen und Seidenprotein: Potente, pflanzliche Powerhouse-Inhaltsstoffe, die eine gesund aussehende Hautbarriere unterstützen, indem sie vor freien Radikalen schützen und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen.

* Vitamin B5: Hilft, die Haut zu reparieren, indem es Feuchtigkeit spendet, beruhigt und verjüngt, was zu einer gesunden Hautbarriere führt.

_30 ml UVP EUR 43,00_

FÜR EMPFINDLICHE HAUT, GEGEN RÖTUNGEN UND IRRITATIONEN:

Das Avocado Ceramide Recovery Serum hat eine leichte, milchige Textur und hilft, empfindliche Haut mit einer heilenden Kombi aus Wirkstoffen, die den natürlichen, gesunden Zustand der Haut wiederherstellen, zu versorgen. Es hilft, sichtbare Rötungen zu reduzieren und die Hautbarriere zu unterstützen. Diese innovative Rezeptur wurde mit einer Mischung aus leistungsstarken pflanzlichen Inhaltsstoffen wie nährstoffreichem Avocadoextrakt und Avocadobutter, stärkenden Ceramiden sowie beruhigendem Allantoin und Reismilch entwickelt, um gereizte und geschädigte Haut zu stärken und zu regenerieren.

Key Ingredienzen:

* Avocadobutter + Avocadoextrakt: Antioxidantienreiche Inhaltsstoffe mit Ölsäure und Linolsäure, die trockene, rissige Haut effektiv glätten und mit Feuchtigkeit versorgen.

* Ceramide-5: Fünf hautidentische Ceramide, die helfen, Rötungen zu reduzieren, indem sie die Funktion der Hautbarriere unterstützen. Diese Ceramide wurden ausgewählt, weil sie mit den Ceramiden identisch sind, die bereits in der Lipidbarriere der Haut vorhanden sind, sodass sie effizient aufgenommen werden können. Jedes Ceramid wirkt feuchtigkeitserhaltend und unterstützt die Barrierefunktion – es lindert Hautirritationen und beugt Rötungen durch Austrocknung vor.

* Allantoin: Ein multifunktionales und effektives Hautschutzmittel, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und glättet.

* Reismilch: Inspiriert von einer K-Beauty-Praxis, nach welcher die Haut mit Reiswasser übergossen wird, da es von Natur aus beruhigend und feuchtigkeitsspendend ist.

_30 ml UVP EUR 42,00 _

GEGEN UNREIHNHEITEN:

Das Strawberry Smooth BHA+AHA Salicylic Serum ist ein klärendes Serum mit dem 10% Clarity Acid Complex(TM) von Glow Recipeund glättet sanft das Hautbild, klärt Ausschläge und verfeinert die Poren. Es ist wirksam für das Hautbild und die Poren und dennoch sanft genug für die tägliche Anwendung – selbst für die empfindlichsten Hauttypen.

Key Ingredienzen:

? 10% Clarity Acid Complex (mildert die Unebenheiten, befreit die Poren und exfoliert)

* ? 2% BHA/Salicylsäure + 1% AHA/Mandelsäure-Mischung

* ? 3,5% Erdbeere

* ? 3% Azelainsäure-Liposom

* ? 0,5% Bernsteinsäure

? Hyaluronsäure (spendet Feuchtigkeit, polstert die Haut auf)

? Allantoin (spendet Feuchtigkeit, glättet und beruhigt)

? Bisabolol (beruhigender, aufhellender Feuchtigkeitslieferant)

3_0 ml UVP EUR 40,00 _

GEGEN PIGMENTFLECKEN:

Das Guava Vitamin C Dark Spot Serum liefert klinisch wirksame Inhaltsstoffe in einer stabilen Formel. Dieses seidige, nicht klebende Gel zieht schnell ein und behält seinen schönen rosa Farbton (auch im Laufe der Zeit), während es für ein strahlendes Aussehen sorgt. Dieses Serum wurde entwickelt, um die Ausstrahlung aller Hauttypen aufzuhellen. Die Vitamin-C-Verkapselungstechnologie dieses Serums behandelt und verhindert Pigmentflecken im Laufe der Zeit und hellt die Haut auf, ohne sie zu reizen.

Key Ingredienzen:

* 5 Formen von Vitamin C: Das Serum enthält eine stabile, verkapselte Formel, die eine optimale Wirksamkeit bietet und Irritationen minimiert.

* Guavenextrakt und -samenöl: Reich an Vitamin C und Antioxidantien zum Schutz vor Schäden durch freie Radikale.

* Tranexamsäure: Es ist klinisch erwiesen, dass Tranexamsäure das Erscheinungsbild Pigmentflecken und Rötungen im Laufe der Zeit reduziert.

* Ferulasäure: Ein starkes Antioxidans, das die Wirkung von Vitamin C verstärkt

* Vitamin E: Ein feuchtigkeitsspendendes Antioxidans, das auch die Wirkung von Vitamin C bestärkt.

_30 ml UVP EUR 45,00_

FÜR DEN ULTIMATIVEN GLOW:

Die Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops sind ein niacinamidhaltiges Highlighting-Serum ohne Glimmer, Glitter oder Perlen und verleihen der Haut sofort und langfristig einen taufrischen Glanz. Dieser erste Hybrid aus Highlighter-Pflege und Make-up hilft, die Haut sichtbar aufzuhellen und einen mühelosen, sofortigen und langanhaltenden Glow zu erzielen, während er gleichzeitig Hyperpigmentierungen reduziert, ohne einen Graustich zu hinterlassen.

Key Ingredienzen:

* Wassermelone: Vollgepackt mit den schützenden Vitaminen A und C, hautaufpolsternden Aminosäuren und dem Phytonährstoff Lycopin. Sie hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, aufzupolstern, zu beruhigen und feine Linien und Fältchen zu behandeln.

* Niacinamid: Ein starkes Vitamin und Antioxidans, das den Hautton ausgleicht, das Auftreten von Hyperpigmentierung/dunklen Flecken reduziert, die Haut beruhigt, Mattheit aufhellt, das Erscheinungsbild von Poren minimiert und die Hautbarriere unterstützt.

* Hyaluronsäure: Dieser hochmolekulare Feuchtigkeitsspender hat feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und kann das 1000-fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen, um eine geschmeidige und sichtbar pralle Haut zu erhalten.

* Moringa-Samenöl: Ein nicht komedogenes, leichtes, atmungsaktives Öl, das Vitamin E enthält, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu beruhigen.

_40 ml UVP EUR 34,00_

_Alle Seren und weitere Hautpflegeprodukte der Marke Glow Recipe sind in allen Douglas-Filialen und unter __Douglas.de__ erhältlich._

