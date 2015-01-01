  • Das motiviert: Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear starten mit ihrer Motivation Handwerk Initiative

    Coole Fitness Aktion für Auszubildende im Handwerk
    und ihr Netzwerk wächst mit Handwerks-Infuencern!

    BildAlle Auszubildenden im Handwerk können gewinnen: Der Hollywood-Star und Hans Schäfer
    Workwear laden im Rahmen von Motivation Handwerk einen Auszubildenden zu einem
    Fitnesstraining mit Ralf Moeller in München ein – natürlich inkl. Reise! Einfach Foto vom
    Ausbildungsvertrag von 2025 an Motivation Handwerk schicken!

    Bei der A+A Messe 2023 starteten Hollywood-Star Ralf Moeller und Andreas Grewe,
    geschäftsführender Gesellschafter des oberfränkischen Traditionsunternehmens Hans
    Schäfer Workwear Initiative „Motivation Handwerk“ mit der Zielsetzung, das Spotlight auf das
    Handwerk zu richten und Jugendliche für das Handwerk zu begeistern. Aus Überzeugung: „Das
    Handwerk ist nicht nur Tradition, sondern auch Zukunft“, betont der Schauspieler und
    erfolgreiche Unternehmer. „Das Handwerk ist stark, voller Chancen, Erfolg, Lebensqualität
    und Handwerker sind gesünder, wie Studien dokumentieren.“

    Gerade Fitness & Gesundheit sind dem Motivator Ralf Moeller ein wichtiges Thema und das
    Handwerk bietet in den Bereichen etliche Pluspunkte, wie Prof. Dr. Ingo Froböse von der
    Deutschen Sporthochschule Köln jetzt wieder mit ersten Auszügen aus seiner aktuellen Studie
    dokumentierte:ikk-classic.de

    Daher startet jetzt zur A+A Messe die großangelegte Fitnessaktion von Motivation Handwerk
    für alle neuen Auszubildenden im Handwerk: Der Gewinner ist zu einem persönlichen
    Privattraining und Lunch mit Ralf Moeller in München eingeladen. Des Weiteren locken
    Gutscheine für Hans Schäfer Workwear, die auch ideal für Sport und Freizeit ist. Mitmachen
    können alle Auszubildenden im Handwerk, die 2025 gestartet haben oder starten.
    Detailinformationen auf der Website von Motivation Handwerk.

    Das 100-jährige Traditionsunternehmen Hans Schäfer Workwear ist besonders stolz, das
    gesellschaftliche Engagement gemeinsam mit einem international bekannten Botschafter wie
    Ralf Moeller sichtbar zu machen. In den vergangenen zwei Jahren hat Motivation Handwerk
    viel erreicht: Zusammen mit Politikern wie Bundeskanzler Friedrich Merz oder
    Ministerpräsident Markus Söder sowie mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich haben Ralf
    Moeller und Hans Schäfer Workwear für Motivation Handwerk Handwerksbetriebe besucht,
    um gemeinsam das Scheinwerferlicht auf das Handwerk und seine fantastischen
    Karrierechancen zu setzen. Auch weiterhin wird „Motivation Handwerk“ Handwerksbetriebe
    besuchen: Jeder Handwerker oder Handwerksbetrieb kann sich bei Motivation Handwerk für
    einen Besuch bewerben.

    Die Initiative machte sich auch medienwirksam bei großen Wirtschafts- und Publikums-Events
    wie u. a. bei der Feier „75 Jahre Handwerk“ mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
    oder der Meisterfeier in Oberfranken für das Handwerk stark. 2024 wurde die Initiative von
    Moeller und Hans Schäfer Workwear sogar von der deutschen Wirtschaft als „Innovator des
    Jahres 2024″ ausgezeichnet.

    Das ist noch nicht alles: Bei der Messe wurde das „Motivation Handwerk“ Netzwerk um
    Handwerks-Influencer wie Tischlerin Jule Rombey, Malermeister effect_isi und
    benders_die_betonmanufaktur, erweitert und dem Nationalteam der Stuckateure mit
    Europameister Franz Lehner und Nationaltrainer Josef Gruber gratulierte Ralf Moeller
    persönlich.

    Ralf Moeller & Motivation Handwerk: Gemeinsam gegen den Nachwuchsmangel
    Die Zusammenarbeit mit Ralf Moeller entstand aus einer gemeinsamen Überzeugung: Das
    Handwerk braucht eine starke Stimme. Moeller, der in Recklinghausen aufwuchs, kennt die
    Welt des Handwerks von klein auf – sein Vater war Schlosser und schweißte ihm die ersten
    Hanteln. Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine beeindruckende Karriere als FitnessIkone, Schauspieler, Regisseur und Unternehmer. Schon immer engagierte sich Moeller weit über die Filmbranche hinaus – etwa als Unterstützer von Projekten wie der Regierungsinitiative „Starke Typen“ für Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten oder durch seine Besuche bei der Bundeswehr, unter anderem in Afghanistan. Darüber hinaus setzt er sich für Sport, gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung ein. Mit „Motivation Handwerk“ ruft Ralf Moeller nun gemeinsam mit Hans Schäfer Workwear zu mehr Wertschätzung und Nachwuchsförderung im Handwerk.

    Hans Schäfer Workwear: 100 Jahre Tradition, Innovation und Verantwortung
    Das Familienunternehmen Hans Schäfer blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück.
    Ursprünglich in der Modebranche verwurzelt, hat sich das Unternehmen erfolgreich zu
    einem Spezialisten für hochwertige Workwear entwickelt. Heute produziert Hans Schäfer
    Arbeitskleidung, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern und Industriearbeitern
    zugeschnitten ist – robust, funktional und langlebig. Gleichzeitig eignet sie sich durch ihr
    Design und ihre hochwertige Verarbeitung sowohl für Sport als auch für Freizeit. Die zentrale
    Lage in Bamberg und die regionale Textiltradition bilden die Grundlage, auf der Hans Schäfer
    Workwear sein Selbstverständnis aufbaut: Traditionelle Herstellungsmethoden kombiniert
    mit modernsten Materialien von höchster Qualität. Das Ergebnis sind Produkte, die den
    hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden – in Funktionalität, Komfort und
    Nachhaltigkeit. Als mittelständisches Familienunternehmen setzt Hans Schäfer zudem auf
    klare Werte: Zuverlässigkeit, Fairness und Verantwortung – sowohl im Umgang mit Kunden
    als auch mit den eigenen Mitarbeitern legt das Unternehmen Wert auf ein hervorragendes
    Betriebsklima, faire Löhne und gesellschaftliches Engagement – zentrale Bestandteile der
    Unternehmensphilosophie.

    Über Ralf Moeller
    Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereits mit 17 Jahren und
    gewann zahlreiche Titel: 1984 wurde er Deutscher Meister, 1986 Mr. Universum. Hartes
    Training, hohe Ziele und ein gesunder Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg.
    Heute, mit 64 Jahren, fühlt sich Ralf Moeller stark und topfit – auch dank seiner veganen
    Ernährung. Seine Filmkarriere startete 1989 mit Cyborg, es folgten Filme und Blockbuster wie
    Ridley Scotts Gladiator sowie The Tourist mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Super
    Bowl 2022 drehte er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und Salma Hayek einen
    spektakulären BMW-Spot. Als Nächstes steht er für Kung Fury 2 mit
    Arnold Schwarzenegger vor der Kamera.

    Mehr Informationen unter: hans-schäfer.com
    Kostenfreie Pressefotos unter: https://www.picdrop.com/zierercom/UsXacsio43

    Für weitere Presseinformationen Annette Zierer ziererCOMMUNICATIONS
    Tel.: +49-89-356 124-88 Mobile: +49-176-23 40 40 40 Email: annette.zierer@zierercom.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Motivation Handwerk Initiative
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 0893561248883
    web ..: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/
    email : pr@zierercom.com

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München

    fon ..: 0893561248883
    email : pr@zierercom.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die neue Initiative „Motivation Handwerk“ von Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear
      Die neue Initiative von Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear geht den Nachwuchsmangel im Handwerk an....

    2. Eine neue Initiative: „Motivation Handwerk“ von Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear
      Der Schauspieler Ralf Moeller und der Arbeitskleidunghersteller Hans Schäfer Workwear starten eine neue Initiative "Motivation Handwerk" die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll....

    3. Ralf Moeller startet „Motivation Handwerk verstehen“-Podcast mit der Deutschen Handwerks Zeitung
      "Motivation Handwerk verstehen" heißt der neue Podcast von Hollywood-Star Ralf Moeller und der Deutschen Handwerks Zeitung, denn der Mr. Universum ist ein großer Fürsprecher des Handwerks....

    4. Für „Motivation Handwerk“: Ralf Moeller, Friedrich Merz und Jörg Dittrich machten sich für das Handwerk stark!
      Hollywood trifft Handwerk: Ralf Moeller bei Tischlerei-Besuch in Berlin!...

    5. Hans Schäfer Workwear für den „Innovator des Jahres“ Award nominiert!
      Der "Innovator des Jahres" Award ist einer der größten Preise der deutschsprachigen Wirtschaft....

    6. Ralf Moeller und Markus Söder machen sich für den Nachwuchs im Handwerk stark!
      Die Initiative "Motivation Handwerk", die Ralf Moeller mit Hans Schäfer Workwear initiiert hat, kürte jetzt einen Münchner Steinmetz-Betrieb für einen der begehrten Besuche des Hollywood-Stars....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.