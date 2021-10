Date Up My Life – Ein Dating-Erfahrungsbericht & Ratgeber

Frank Sander gibt in „Date Up My Life“ nicht nur einen Einblick in seine Persönlichkeit, sondern auch in die mysteriöse Welt des Online Datings.

Der 51 Jahre alte Autor wurde nach einer langen Beziehung unfreiwillig Single und wollte den Rest seines Lebens nicht allein verbringen. Da sich die Welt des Datings in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat, sah er sich gezwungen, sich durch den Dschungel der Datingportale- und Dienste zu kämpfen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen möchte er hiermit allen Gleichgesinnten zu Verfügung stellen. Dieser Erfahrungsbericht und Ratgeber, „Date Up My Life“, zum Thema Dating richtet sich an alle Männer und auch Frauen, die sich auf das Abenteuer einlassen wollen, einen Partner über entsprechende Portale und Dienste zu suchen und zu finden. Die dabei zu berücksichtigenden Gegebenheiten werden in diesem Buch anschaulich dargestellt und erklärt.

Dabei sollen die in dem unterhaltsam zu lesenden Ratgeber „Date Up My Life“ von Frank Sander angeführten Ratschläge dazu verhelfen, sich sicher und selbstbewusst auf den jeweiligen Datingportalen zu bewegen sowie beim Matchen, Chatten und Daten eine gute Figur zu machen. Alle Erlebnisse und Felderfahrungen, die in diesem Buch beschrieben werden, sind real und lassen auch einen Einblick in die Persönlichkeit des Autors zu. Das perfekte Buch für alle Leser und Leserinnen, die sich für Dating, Partnersuche, Tinder und Singleportale interessieren!

„Date Up My Life" von Frank Sander ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39540-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

