Datensicherheit leicht gemacht mithilfe unserer IT und EDV Entsorgung in Ingolstadt

Betriebe müssen an den Schutz der Daten denken, außerdem aber auch an die Umweltfreundlichkeit. Mit uns können Sie exakt dies machen und müssen nicht einmal einen Cent ausgeben

Einige Unternehmer können kaum glauben, dass wir die kostenfreie IT und EDV Entsorgung in Ingolstadt anzubieten haben. Dabei ist es nun wirklich nicht so schwer, zu verstehen, aus welchem Grund wir das so bieten können. Wir sind nicht irgendein Service, sondern haben uns viele Gedanken gemacht, wie alle Menschen gemeinsam die Natur schonen können sofern es um EDV Ausschuss geht. Darum haben wir uns dem Recycling und der Wiederaufbereitung gewidmet und umweltliebende Partner dafür gesucht. Wir leben davon, uns um ebendiese Dinge zu bemühen, verdienen so unser Geld. Bei uns spielt der Datenschutz eine mächtig große Rolle, daher stellen wir allen Kunden ein Zertifikat für die Datenzerstörung aus. Immerhin müssen Betriebschefs Daten nach DIN Norm 66399 Stufe H3 zerstören und genau das haben wir zu bieten.

Machen Sie sich das Entsorgen von Rechnern leichter, trennen Sie sich von Ihrem Computer Schrott, der sich vielleicht schon seit langer Zeit in Ihrem Unternehmen sammelt. Sie können mit uns einen fixen Termin vereinbaren, kontaktieren Sie unsere kostenlose Computer Entsorgung in Ingolstadt und senden Sie uns am besten auch noch Bilder. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Altcomputer wir bei Ihnen abholen sollen und wie viele Speicherplatten noch gegeben sind. Auf diese Weise können wir passender tätig werden. Werden Sie Teil von einem großen Ganzen, denn wir vernichten nicht nur den Computer Müll naturschonend, sondern lassen für jedes 100. Gerät, dass wir holen, einen Baum einpflanzen. Wenn Sie dies interessiert, besuchen Sie unsere Webseite und Sie werden sehen, was wir Ihrem Unternehmen zu bieten haben und wie Sie mit uns der Natur ein klein bisschen helfen können.

