Datenträger shreddern in Kassel: Nachhaltig, zertifiziert und individuell mit ProCoReX

ProCoReX ist Ihr Spezialist für Datenträger und Festplatten shreddern in Kassel – sicher, flexibel und ressourcenschonend.

Die sichere Vernichtung alter IT-Geräte spielt eine immer zentralere Rolle für Datenschutz und Image von Unternehmen. Deshalb bietet ProCoReX einen Service, der weit über Standardlösungen hinausgeht: Datenträger shreddern in Kassel wird bei ProCoReX zu einem durchdachten, nahtlosen Prozess – zertifiziert und nachvollziehbar zu jedem Zeitpunkt.

Bereits bei der Planung werden individuelle Anforderungen der Kunden berücksichtigt. Die sichere Abholung in Kassel erfolgt in abschließbaren Spezialbehältern direkt am Unternehmensstandort. Festplatten shreddern in Kassel umfasst bei ProCoReX SSDs, Festplatten, Magnetbänder, Speicherkarten und weitere Medien, die nach modernsten Standards mechanisch zerstört werden. Jeder einzelne Schritt ist rechtskonform dokumentiert und wird mit einem offiziellen Zertifikat belegt.

Datenträger shreddern in Kassel mit ProCoReX bedeutet zudem nachhaltiges Handeln: Die nach DIN 66399 zerstörten Datenträger werden nach Möglichkeit recycelt und so der Kreislaufwirtschaft zugeführt. Unternehmen verbessern damit nicht nur ihre IT-Sicherheit, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck.

Der Service ist einfach, schnell und flexibel verfügbar – egal, ob regelmäßige Abholungen oder Einzelaktionen benötigt werden. Fragen rund um Datenschutz, technische Anforderungen oder gesetzliche Vorgaben beantwortet das kompetente Team von ProCoReX jederzeit persönlich.

Für all jene, die eine zuverlässige Lösung für das Festplatten shreddern in Kassel suchen, bietet ProCoReX die perfekte Kombination aus Datensicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

