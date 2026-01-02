  • Datenträger shreddern in Kassel: Nachhaltig, zertifiziert und individuell mit ProCoReX

    ProCoReX ist Ihr Spezialist für Datenträger und Festplatten shreddern in Kassel – sicher, flexibel und ressourcenschonend.

    Die sichere Vernichtung alter IT-Geräte spielt eine immer zentralere Rolle für Datenschutz und Image von Unternehmen. Deshalb bietet ProCoReX einen Service, der weit über Standardlösungen hinausgeht: Datenträger shreddern in Kassel wird bei ProCoReX zu einem durchdachten, nahtlosen Prozess – zertifiziert und nachvollziehbar zu jedem Zeitpunkt.
    Bereits bei der Planung werden individuelle Anforderungen der Kunden berücksichtigt. Die sichere Abholung in Kassel erfolgt in abschließbaren Spezialbehältern direkt am Unternehmensstandort. Festplatten shreddern in Kassel umfasst bei ProCoReX SSDs, Festplatten, Magnetbänder, Speicherkarten und weitere Medien, die nach modernsten Standards mechanisch zerstört werden. Jeder einzelne Schritt ist rechtskonform dokumentiert und wird mit einem offiziellen Zertifikat belegt.
    Datenträger shreddern in Kassel mit ProCoReX bedeutet zudem nachhaltiges Handeln: Die nach DIN 66399 zerstörten Datenträger werden nach Möglichkeit recycelt und so der Kreislaufwirtschaft zugeführt. Unternehmen verbessern damit nicht nur ihre IT-Sicherheit, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck.
    Der Service ist einfach, schnell und flexibel verfügbar – egal, ob regelmäßige Abholungen oder Einzelaktionen benötigt werden. Fragen rund um Datenschutz, technische Anforderungen oder gesetzliche Vorgaben beantwortet das kompetente Team von ProCoReX jederzeit persönlich.
    Für all jene, die eine zuverlässige Lösung für das Festplatten shreddern in Kassel suchen, bietet ProCoReX die perfekte Kombination aus Datensicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Festplatten shreddern in Düsseldorf – So entsorgt ProCoReX Datenträger sicher und zertifiziert
      Festplatten und Datenträger sicher shreddern - erfahren Sie, wie ProCoReX in Düsseldorf für Datenschutz auf höchstem Niveau sorgt....

    2. Datenträger shreddern in Nürnberg mit ProCoReX – Einfach sicher, einfach zertifiziert
      Zertifizierte Vernichtung und Umweltschutz: ProCoReX ist Ihr Spezialist für Datenträger shreddern in Nürnberg....

    3. Festplatten shreddern in Köln: ProCoReX Europe GmbH – Spezialisten für transparentes Datenträger shreddern
      Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Sie in Köln sicheres Festplatten shreddern und Datenträger shreddern - pünktlich, geschützt und vertrauenswürdig nach DIN Norm 66399, inklusive erweiterter Dokumentat...

    4. Festplatten shreddern in München: ProCoReX ist Ihr Europa-Partner für sicheres Datenträger shreddern
      ProCoReX Europe GmbH ist Ihr europaweiter Partner, welcher in München sicheres Festplatten shreddern und Datenträger shreddern mit umfassendem, transparenten Service und Nachweisga-rantie nach DIN 663...

    5. Datenträger shreddern in Frankfurt: Nachhaltige und zertifizierte Datenvernichtung durch ProCoReX
      Sicherheit und Nachhaltigkeit im Doppelpack: Mit ProCoReX Datenträger und Festplatten shreddern in Frankfurt - transparent, zertifiziert und umweltfreundlich....

    6. Datenträger shreddern in Essen: Maximale Sicherheit mit ProCoReX garantiert
      Sicher, zertifiziert, nach höchsten Standards: Festplatten und Datenträger shreddern in Essen mit ProCoReX....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.