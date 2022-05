DeepMarkit ist bestrebt, bis Ende 2022 negativen Netto-CO2-Fußabdruck zu erreichen

Das Unternehmen geht davon aus, durch Zurücknahme von Emissionszertifikaten negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen

Calgary (Kanada), 9. Mai 2022 – DeepMarkit Corp. (TSX-V: MKT, OTC: MKTDF, FRA: DEP) (DeepMarkit oder das Unternehmen), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den globalen Markt für CO2-Kompensationen in die besser zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Zertifikate zu Non-Fungible Token (NFTs) mintet, freut sich, das Bestreben des Unternehmens bekannt zu geben, bis Ende 2022 in seinen gesamten Betrieben negative Netto-CO2-Emissionen (negative Netto-CO2-Emissionen) zu erreichen. Das Bestreben, negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen, bedeutet, dass DeepMarkit letzten Endes mehr CO2 ausgleichen wird, als es jährlich ausstößt. Das Unternehmen plant, negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen, indem es die Emissionen durch betriebliche Effizienzsteigerungen sowie durch die Zurücknahme von Emissionszertifikaten reduziert. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die CO2-Kompensationen erwerben wird, indem es (i) sie als Bezahlung für das Minten von NFTs erhält oder (ii) eine erforderliche Menge an CO2-Kompensations-NFTs, die über MintCarbon.io auf dem freien Markt gemintet wurden, anhand bestimmter annahmebasierter Berechnungen und vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen erwirbt.

Angesichts ähnlicher Bekanntgaben anderer Unternehmen in der Branche sowie in Zusammenhang mit den jüngsten Klimadaten hat es das Management für angemessen erachtet, dass DeepMarkit negative Netto-CO2-Emissionen erreicht. Um die Auswirkungen des Klimawandels rückgängig zu machen, müssen nicht nur die Emissionen reduziert werden, sondern Unternehmen und Regierungen müssen auch über die CO2-Neutralität hinausgehen und das CO2 in der Atmosphäre reduzieren. In Anbetracht der Art des Geschäfts von DeepMarkit und dessen Bestreben, als Katalysator zu fungieren und Unternehmen bei der Verringerung ihrer Umweltauswirkungen zu helfen, indem es den Zugang zu CO2-Ausgleichsmaßnahmen verbessert, erachtet es DeepMarkit als wichtig, danach zu streben, über 100 % seiner eigenen Emissionen auszugleichen.

Die Plattform MintCarbon.io ermöglicht es Projektentwicklern oder Inhabern bestehender Emissionszertifikate, Zugang zur Blockchain zu erhalten, indem sie Emissionszertifikate zu NFTs minten. Jeder vom Register verifizierte NFT, der von einem Käufer auf einem Online-Marktplatz für NFT wie Opensea.io gekauft und zurückgezogen wird, entspricht dem Ausgleich einer Tonne CO2 in der Atmosphäre. Das Erreichen des Bestrebens von DeepMarkit, negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen, hängt davon ab, ob DeepMarkit in der Lage ist, eine ausreichende Menge an Emissionszertifikaten zu erhalten – entweder durch den Abschluss von NFT-Minting-Transaktionen oder durch den Erwerb von verfügbaren Emissionszertifikat-NFTs auf dem freien Markt.

KOMMENTAR DES MANAGEMENTS

Um im globalen Kampf gegen den Klimawandel wirklich etwas zu bewirken, müssen Unternehmen mit gutem Beispiel voran- und über den Status quo hinausgehen. Durch das Streben nach CO2-Negativität werden wir die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden und Partner unterstützen und daran arbeiten, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Unser Team ist bestrebt, nicht nur den globalen Zugang zu CO2-Kompensationen zu ermöglichen, sondern auch ein aktiver Teilnehmer auf dem Markt für unsere NFTs zu sein. Wir wollen unseren Nutzern, Kunden, Partnern und Aktionären zeigen, dass wir in die Zukunft unserer Plattform und die Zukunft unseres Planeten investieren, sagte Ranjeet Sundher, interimistischer CEO von DeepMarkit.

ÜBER DEEPMARKIT

DeepMarkit Corp. ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den Zugang zum Markt für freiwilligen CO2-Ausgleich zu demokratisieren, indem es Gutschriften in NFTs mintet. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol MKT gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. (FCC) ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche die Prägung von Emissionszertifikaten in NFTs (gemäß Standard ERC-1155) oder anderen sicheren Token (gemäß Standard ERC-20) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform in naher Zukunft.

Im Namen von:

DEEPMARKIT CORP.

Ranjeet Sundher

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

Twitter: @DeepMarkit

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Erwartung, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, innerhalb des hier angegebenen Zeitrahmens oder jemals negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen, die Erwartung, dass das Unternehmen eine ausreichende Anzahl von Emissionsgutschriften erhalten wird, um negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen, die implizite Erwartung, dass, wenn das Unternehmen von MintCarbon.io erstellte Emissionsgutschriften kauft, diese Gutschriften in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden, und Aussagen in Bezug auf die Geschäfts- und Unternehmenspläne des Unternehmens. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DeepMarkit liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf; zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle von DeepMarkit entziehen, einschließlich, ohne Einschränkung, des Risikos, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, genügend Emissionsgutschriften zu erhalten, um negative Netto-CO2-Emissionen zu erreichen, das Risiko, dass solche Gutschriften oder NFTs für das Unternehmen nicht verfügbar sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht über ausreichendes Betriebskapital verfügt, um bei Bedarf Kohlenstoffgutschriften oder NFTs zu erwerben, und das Risiko, dass das Unternehmen nach einer Bewertung der geltenden Vorschriften nicht in der Lage ist, Kohlenstoffgutschriften oder NFTs zu erwerben, oder dass der Erwerb von Kohlenstoffgutschriften oder NFTs nicht realisierbar wird. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und DeepMarkit übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben.

QUELLE: DEEPMARKIT CORP.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

