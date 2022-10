Dellen, Beulen Kratzer im Auto werden vom Dellendoktor „verarztet“

Es passiert schnell, ist ärgerlich und vor allem unglaublich teuer: Der „kleine“ Blechschaden, Kratzer oder Dellen, deren fachgerechte Beseitigung bislang fast unbezahlbar waren. Jetzt nicht mehr.

München, 24.10.2022 – Dellen ausbeulen lassen kann so einfach und erstaunlich günstig sein

Blechschäden zählen zu den häufigsten Gründen, den PKW zur Werkstatt zu bringen. Niemand möchte gern mit einer Beule im Wagen herumfahren. Es sieht nicht nur unschön aus, es kann zu weiteren Schäden wie Rost kommen, die das Fahrzeug angreifen. Manchmal ist eine Reparatur auch nötig, um den Wert des Fahrzeuges zu erhalten, z.B. bei Leasing Rückgaben oder bei einem Fahrzeug Verkauf.

Doch muss man immer gleich eine aufwendige Reparatur vornehmen lassen, bloß, weil eine Delle im Auto ist? Dank dem sog. Smart Repair Verfahren lautet die Antwort: Nein. Es geht auch deutlich schneller, einfacher und günstiger, indem man Dellen ausbeulen lassen kann und Kratzer professionell „verschwinden“, ohne gleich eine ganze Tür oder einen ganzen Kotflügel lackieren zu müssen.

In München gibt es dafür das Smart Repair Zentrum, ein Unternehmen, das dieses Verfahren so gut beherrscht, dass es im Raum München als der sog. Dellendoktor bekannt geworden ist. Ein sehr passender Name, denn genau wie ein Arzt bei einer Wunde am Bein auch nicht gleich das ganze Bein amputiert, beherrschen die Spezialisten des Dellendoktors diese Kunst bei Dellen und Kratzern am Fahrzeug. Das Ausbeulen oder Ausbessern geschieht professionell, schnell und spurlos, und es müssen nicht gleich komplette Bauteile ausgetauscht werden.

Was sind die häufigsten Gründe für Dellen?

Wer einen Wildunfall erleben muss, der hat mit etwas Glück „nur“ eine Beule. Gerade in der kalten Jahreszeit kommt das häufig vor. Ein Hagelschauer ist ein Ereignis, das viele unschöne Spuren an einem Fahrzeug hinterlassen kann, das ungeschützt stand. Die größten Sorgen machen sich jedoch die Halter von Leasingfahrzeugen, denn hier führt schon die kleinste Beule zu immensen Mehrkosten.

Potenzielle Käufer sind bei einer Veräußerung bereit, für ein makelloses Fahrzeug höhere Preise zu bezahlen. Bei Smart Repair Zentrum, dem Dellendoktor in München, kann jeder günstig und schnell Dellen ausbeulen lassen und so den Wert des Wagens wiederherstellen.

Dellen ausbeulen lassen statt aufwändiger Reparatur

Eine herkömmliche Reparatur ist teuer, auch wenn es sich „nur“ um einen Blechschaden handelt. Teile müssen ausgebaut, bestellt, eingebaut und lackiert werden. Da kommen schnell mehrere Tausend Euro zusammen. Nicht so beim Smart Repair Dellendoktor in München. Mit diesem Verfahren werden keine unnötigen Kosten erzeugt, und es spart Ressourcen, denn repariert wird genau der Teil, der beschädigt ist: Die Delle wird mit modernster Technik von erfahrenen Experten entfernt. Das geht schnell und ist erstaunlich günstig. Übrigens können auch kleinere Felgenschäden mit diesem Verfahren günstig behoben werden.

Warum zu Smart Repair, dem Dellendoktor in München gehen?

Autoreparaturen sind immer Vertrauenssache, denn es steht eine Menge Geld auf dem Spiel. Auf seinen Dienstleister rund ums Auto muss man sich verlassen können. Das Smart Repair Zentrum in München überzeugt mit seiner modernen Ausstattung und seinen erfahrenen und kompetenten KFZ Reparatur Experten. Der Schaden wird fachmännisch begutachtet und es wird entschieden, ob eine Smart Repair Reparatur möglich ist. Ist dies der Fall, so wird fachkundig und günstig repariert.

Das ist übrigens eine der häufigsten Fragen: Ist das Ergebnis auch qualitativ hochwertig? Kann die Ausführung mit einer herkömmlichen Reparatur „mithalten“? Klare Antwort: JA, das Ergebnis ist nicht von einer herkömmlichen Reparatur zu unterscheiden, sofern die Werkstatt und die dort arbeitenden Experten über die entsprechende Erfahrung und Kompetenz, sowie die notwendigen Werkzeuge und Ausstattung verfügt.

All diese Faktoren treffen zu 100 Prozent auf das Smart Repair Zentrum München zu. Hinzu kommt noch ein weiterer, unschätzbarerer Vorteil: Wo eine klassische Reparatur je nach Lieferbarkeit der Teile einige Wochen in Anspruch nehmen kann, ist der Dellendoktor in München nicht selten in wenigen Stunden fertig. Und beim Blick auf die Rechnung lässt sich ein breites Grinsen nicht unterdrücken. So repariert man heute!

