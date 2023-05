Den Sommeranfang auf Usedom genießen

Usedom bietet mehr als nur Strand, Ostsee und Sonne satt. Auf Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Hinterland können Gäste Erholung mit Genuss und bester Unterhaltung kombinieren.

Usedom – viel Strand und Sonne satt

Nach einem eher durchwachsenen Frühling startet der Sommer in Deutschland nun endlich richtig durch. Nach der Corona bedingten Zwangspause laufen die Vorbereitungen auf die Hochsaison in den beliebtesten Destinationen jetzt wieder auf Hochtouren. Denn Urlaub im eigenen Land liegt nach wie vor voll im Trend.

Von dieser Entwicklung der letzten Jahre profitiert auch in besonderem Maße die Ostseeinsel Usedom. Schließlich kann die zweitgrößte deutsche Insel nicht nur mit dem längsten Sandstrand, sondern auch mit den meisten Sonnenstunden sowie der größten Dichte an Naturschutzgebieten Deutschlands punkten. Vor allem die mondänen Seebäder an Usedoms 42 Kilometer langem Feinsandstrand rechnen auch in diesem Jahr wieder mit einem wahren Besucheransturm.

Prall gefüllter Veranstaltungskalender im Juni

Pünktlich zum Sommerbeginn ist der Usedomer Veranstaltungskalender im Juni wieder prall gefüllt. Darunter befinden sich unzählige kleine Veranstaltungen aber auch große Events. Von geführten Rad- und Wandertouren über die ganze Insel, über Vorträge bis hin zu kreativen Malkursen für Groß und Klein ist für jeden etwas dabei. Zu den Highlights im Juni zählen in diesem Jahr wieder die Vineta Festspiele, die mit dem „Geheimnis der Unterstadt“ ihre diesjährige Spielzeit am 24. Juni 2023 auf der Ostseebühne Zinnowitz starten.

Neben einer Vielzahl kleinerer Konzerte dürfen sich Gäste auf Usedom aber auch über große musikalische Events freuen, wie zum Beispiel das Solokonzert von Heinz Rudolf Kunze am 2. Juni 2023 im Kaiserbädersaal Forum Usedom in Heringsdorf.

Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel Usedom

Wer es ruhiger und familiärer, aber nicht weniger stimmungsvoll mag, sollte sich unbedingt das Usedomer Hinterland einmal genauer anschauen. So befindet sich Mellenthin genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist der nur etwa 500 Einwohner zählende Ort vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Schloss-Shop sowie Usedoms erster Kaffeerösterei. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist das Wasserschloss Mellenthin aber nicht nur wegen der großen Vielfalt an leckeren Bieren, edlen Spirituosen und röstfrischen Kaffees aus aller Welt. Hier finden im Juni auch an sechs Tagen die Woche von Dienstag bis Sonntag die beliebten kulinarischen Themen-Events statt, garniert mit bester Unterhaltung und Live-Musik.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

L-Capital.uk & Partner bietet flexible Zwischenfinanzierungslösungen für Unternehmen in unsicheren Zeiten