Der andere Himalaja – Neue Motorradreise führt in eine kaum bekannte Region des höchsten Gebirges der Erde

Alle fahren nach Ladakh. Doch es gibt noch einen anderen Himalaja. Eine neue Motorradreise führt in den kaum bekannten Nordosten Indiens.

Wenn von Motorradreisen im Himalaja die Rede ist, fallen fast immer dieselben Namen: Ladakh, Khardung La, Pangong Lake oder neuerdings der Umling La. Seit Jahren zieht der westliche Himalaja Motorradfahrer aus aller Welt in seinen Bann – und das völlig zu Recht.

Doch der Himalaja ist größer.

Weit im Osten Indiens, zwischen Bhutan, Tibet und Myanmar, erstreckt sich eine Region, die selbst vielen erfahrenen Indienreisenden kaum bekannt ist. Dichte Wälder, abgelegene Täler, buddhistische Klöster und eine kulturelle Vielfalt prägen diesen Teil des Gebirges. Touristisch erschlossen ist die Region bis heute nur in Ansätzen.

Genau hier entstand die neue Motorradreise „Nordostindien – Tribes & Trails“ des Indien-Spezialisten Wheel of India.

Der Weg dorthin war allerdings alles andere als einfach.

Die ersten Erkundungsfahrten führten das Team des Reiseveranstalters durch Assam, Meghalaya und Arunachal Pradesh. Doch der Nordosten zeigte sich von seiner schwierigen Seite. Während einer ersten Tour sorgten tagelange Regenfälle für schlechte Sicht und unpassierbare Straßen. Einige der interessantesten Regionen konnten überhaupt nicht erreicht werden.

Trotzdem entstand aus dieser Reise die Grundlage für eine erste Tour, die Anfang des Jahres durchgeführt wurde.

Doch die Suche nach der idealen Route ging weiter. Nach dem offiziellen Ende der Reise machten sich Reiseleiter Rouf Ahad Khan und drei Teilnehmer erneut auf den Weg, um die bislang unerforschten Abschnitte kennenzulernen. Diesmal war es nicht der Regen, der die Gruppe herausforderte, sondern Schnee, Eis und winterliche Straßenverhältnisse in den höheren Lagen.

Die Mühe lohnte sich.

Aus den Erfahrungen beider Erkundungen entstand schließlich die heutige Route. Sie führt entlang des gewaltigen Brahmaputra, über die Hügel Meghalayas, durch Arunachal Pradesh bis hinauf zum 4.170 Meter hohen Sela Pass und in die tibetisch geprägte Region um Tawang.

„Viele Motorradfahrer träumen vom Himalaja und denken dabei sofort an Ladakh“, sagt Günter Schiele, Gründer von Wheel of India. „Dabei gibt es noch einen zweiten Himalaja, der weitgehend unbekannt geblieben ist. Genau das macht seinen Reiz aus. Wer hier unterwegs ist, hat oft das Gefühl, eine Region zu entdecken, die noch nicht auf jeder Landkarte des Abenteuerreisens eingezeichnet ist.“

Neben den spektakulären Landschaften sind es vor allem die kulturellen Begegnungen, die diese Reise prägen. Zahlreiche Volksgruppen, buddhistische Klöster, abgelegene Bergregionen und die Nähe zu Tibet verleihen dem Nordosten Indiens einen Charakter, der sich deutlich von den bekannten Reisezielen des Landes unterscheidet.

Mit „Tribes & Trails“ ergänzt Wheel of India sein Himalaja-Programm um eine Region, die bislang nur wenige Motorradreisende auf dem Schirm haben.

Weitere Informationen:

www.wheelofindia.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wheel of India GmbH

Herr Günter Schiele

Hauptstr. 20

29640 Schneverdingen

Deutschland

fon ..: +491711756892

web ..: https://wheelofindia.de

email : info@wheelofindia.de

Wheel of India ist ein deutscher Spezialveranstalter für Motorradreisen in Indien. Seit fast 25 Jahren organisiert das Unternehmen geführte Touren in den Himalaja, nach Rajasthan, Zentral- und Südindien sowie in wenig bekannte Regionen wie Nordostindien. Kleine Gruppen, persönliche Betreuung und langjährige lokale Partnerschaften prägen den Charakter der Reisen.

Weitere Informationen: www.wheelofindia.de

Pressekontakt:

Wheel of India GmbH

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