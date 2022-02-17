Dresdner Praxis für zertifizierte Energieheilung feiert am 1. Juli einjähriges Bestehen

Mit „Energy Moments“ hat Jacqueline Graf Landsberg eine gefragte Anlaufstelle geschaffen, die tief wirksame, ganzheitliche Hilfe bei körperlichen und seelischen Beschwerden bietet.

Am 1. Juli 2026 feiert die Praxis „Energy Moments“ von Jacqueline Graf Landsberg ihr erstes Jubiläum. Die zertifizierte Energieheilerin bietet ganzheitliche Begleitung bei körperlichen und seelischen Beschwerden für Mensch und Tier an.

DRESDEN. Körperliche Beschwerden lindern, seelische Blockaden lösen und neue Lebenskraft gewinnen: Am 1. Juli blickt die zertifizierte Energieheilerin Jacqueline Graf Landsberg auf das einjährige Bestehen ihrer Praxis „Energy Moments“ in Dresden zurück. Seit der Gründung hat sich die ganzheitliche Arbeit zu einer gefragten, überregionalen Anlaufstelle entwickelt, bei der die Begleitung von Mensch und Tier im täglichen Fokus steht.

Hinter dem Erfolg von „Energy Moments“ steht eine tief bewegende, persönliche Geschichte. Mehr als 20 Jahre lang prägte ein schwerer Leidensweg das Leben von Jacqueline Graf Landsberg. Erst durch den tiefen Kontakt mit der Energieheilung fand sie den Ausweg aus chronischen Beschwerden und den Weg zurück in ein selbstbestimmtes, kraftvolles Leben. Aus dieser eigenen Erfahrung heraus entstand der feste Wunsch, diese heilenden Impulse an andere weiterzugeben.

„Wer selbst jahrelang nach Antworten und Linderung gesucht hat, versteht die Sorgen und den Schmerz seiner Klienten auf einer ganz anderen Ebene“, erklärt Jacqueline Graf Landsberg. In ihrer Praxis kombiniert sie fundiertes, zertifiziertes Fachwissen mit tiefer Empathie. Ihr Angebot richtet sich dabei nicht nur an Menschen mit akuten oder chronischen Leiden, sondern auch an Tiere. Neben den persönlichen Terminen vor Ort in Dresden bietet die Expertin auch Fernbehandlungen an. Da Energiearbeit nicht an räumliche Distanzen gebunden ist, nutzen Klienten von überall her das Angebot unkompliziert von zu Hause aus.

Die Anwendungen dienen der Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte und finden in einem geschützten, harmonischen Rahmen statt. Detaillierte Informationen zum genauen Ablauf der Energiearbeit sind auf der Website der Praxis zu finden. Die Vereinbarung von Behandlungsterminen für die Vor-Ort- oder Fernbegleitung bei „Energy Moments“ ist flexibel per Telefon oder E-Mail möglich.

jl@energy-moments.de

www.energy-moments.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Energy Moments

Jacqueline Graf Landsberg

Franz-Latzel-Straße 3

01257 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 40825722

web ..: https://www.energy-moments.de

email : jl@energy-moments.de

Die Praxis „Energy Moments“ mit Sitz in Dresden wurde von der zertifizierten Energieheilerin Jacqueline Graf Landsberg gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die ganzheitliche Energieheilung für Menschen und Tiere spezialisiert. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die gezielte Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte bei körperlichen und seelischen Beschwerden. Neben persönlichen Terminen vor Ort in den Praxisräumen in Dresden bietet Energy Moments professionelle Energieheilung auch über die Ferne für Klienten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an. Geprägt von fundiertem Fachwissen und tiefe Empathie bietet die Praxis eine vertrauensvolle Anlaufstelle, um Betroffenen neuen Mut zu schenken und Wege zu mehr Lebenskraft und Wohlbefinden aufzuzeigen.

Pressekontakt:

Energy Moments

Frau Jacqueline Graf Landsberg

Franz-Latzel-Straße 3

01257 Dresden

fon ..: 0351/40825722

email : jl@energy-moments.de

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